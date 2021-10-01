https://ria.ru/20211001/fonari-1752702131.html

Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года

Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года - РИА Новости, 01.10.2021

Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года

Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца года, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:46

2021-10-01T16:46

2021-10-01T17:33

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца года, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей". До конца года их число увеличится на 10 тысяч и составит порядка 126 тысяч", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Таким образом, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Благодаря этому специалисты могут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен, тип светильника.

https://ria.ru/20210918/moskva-1750645483.html

москва

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общество, москва, петр бирюков