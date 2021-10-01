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https://ria.ru/20211001/fonari-1752702131.html
Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года
Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года - РИА Новости, 01.10.2021
Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года
Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца года, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:46
2021-10-01T17:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца года, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей". До конца года их число увеличится на 10 тысяч и составит порядка 126 тысяч", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Таким образом, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Благодаря этому специалисты могут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен, тип светильника.
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общество, москва, петр бирюков
16:46 01.10.2021 (обновлено: 17:33 01.10.2021)
 

Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года

© Фото : портал мэра и правительства МосквыМастер во время монтажа уличного фонаря в Москве
Мастер во время монтажа уличного фонаря в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : портал мэра и правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца года, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей". До конца года их число увеличится на 10 тысяч и составит порядка 126 тысяч", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Таким образом, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.
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18 сентября, 09:23
В Москве к октябрю завершат ремонт дорог, сообщил заммэра Бирюков
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Благодаря этому специалисты могут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен, тип светильника.
"Повсеместное внедрение и применение новых технологий повышает надежность и эффективность работы наружного освещения, позволяет специалистам в режиме онлайн следить за его работой и оперативно реагировать на возможные неполадки, что, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии", - заключил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
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