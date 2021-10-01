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Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года
Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года - РИА Новости, 01.10.2021
Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2021 года
Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца года, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:46
2021-10-01T16:46
2021-10-01T17:33
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца года, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей". До конца года их число увеличится на 10 тысяч и составит порядка 126 тысяч", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Таким образом, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Благодаря этому специалисты могут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен, тип светильника.
https://ria.ru/20210918/moskva-1750645483.html
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общество, москва, петр бирюков
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Около 10 тысяч "умных" фонарей появится в Москве
до конца года, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей". До конца года их число увеличится на 10 тысяч и составит порядка 126 тысяч", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Таким образом, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Благодаря этому специалисты могут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен, тип светильника.
"Повсеместное внедрение и применение новых технологий повышает надежность и эффективность работы наружного освещения, позволяет специалистам в режиме онлайн следить за его работой и оперативно реагировать на возможные неполадки, что, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии", - заключил Бирюков.