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Посольство России в Эстонии осудило осквернение памятника воинам-афганцам
Посольство России в Эстонии осудило осквернение памятника воинам-афганцам - РИА Новости, 01.10.2021
Посольство России в Эстонии осудило осквернение памятника воинам-афганцам
Посольство РФ в Таллине в контакте с Эстонским союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство" в оперативном режиме проясняет детали случившегося 1 октября... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T20:49
2021-10-01T20:49
2021-10-01T20:49
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Таллине в контакте с Эстонским союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство" в оперативном режиме проясняет детали случившегося 1 октября осквернения мемориального камня, посвящённого воинам-афганцам, в таллинском районе Ласнамяэ, сообщили РИА Новости в посольстве."К расследованию инцидента подключилась муниципальная полиция. Посольство рассчитывает, что виновные в этом акте вандализма будут найдены и привлечены к ответственности, а муниципальные власти примут оперативные меры по устранению следов совершенного осквернения, достойного самого решительного осуждения", - говорится в сообщении.Как ранее сообщил в Facebook председатель правления Таллинского союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов "Боевое братство" Олег Куликов, неизвестные облили монумент красной краской.Мемориальный камень, посвященный военнослужащим из Эстонии, погибшим в войне в Афганистане в 1979-1989 годах, был установлен в парке Тондилоо таллинского района Ласнамяэ в 2006 году.
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в мире, таллин, афганистан, боевое братство, россия
Посольство России в Эстонии осудило осквернение памятника воинам-афганцам
Посольство России в Эстонии осудило осквернение памятника, посвященного воинам-афганцам