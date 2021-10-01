https://ria.ru/20211001/estoniya-1752745241.html

Посольство России в Эстонии осудило осквернение памятника воинам-афганцам

Посольство России в Эстонии осудило осквернение памятника воинам-афганцам - РИА Новости, 01.10.2021

Посольство России в Эстонии осудило осквернение памятника воинам-афганцам

Посольство РФ в Таллине в контакте с Эстонским союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство" в оперативном режиме проясняет детали случившегося 1 октября... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T20:49

2021-10-01T20:49

2021-10-01T20:49

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Таллине в контакте с Эстонским союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство" в оперативном режиме проясняет детали случившегося 1 октября осквернения мемориального камня, посвящённого воинам-афганцам, в таллинском районе Ласнамяэ, сообщили РИА Новости в посольстве."К расследованию инцидента подключилась муниципальная полиция. Посольство рассчитывает, что виновные в этом акте вандализма будут найдены и привлечены к ответственности, а муниципальные власти примут оперативные меры по устранению следов совершенного осквернения, достойного самого решительного осуждения", - говорится в сообщении.Как ранее сообщил в Facebook председатель правления Таллинского союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов "Боевое братство" Олег Куликов, неизвестные облили монумент красной краской.Мемориальный камень, посвященный военнослужащим из Эстонии, погибшим в войне в Афганистане в 1979-1989 годах, был установлен в парке Тондилоо таллинского района Ласнамяэ в 2006 году.

https://ria.ru/20210402/pamyatnik-1603958666.html

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в мире, таллин, афганистан, боевое братство, россия