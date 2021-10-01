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В Псковской епархии прокомментировали указ властей об отмене мероприятий
В Псковской епархии прокомментировали указ властей об отмене мероприятий - РИА Новости, 01.10.2021
В Псковской епархии прокомментировали указ властей об отмене мероприятий
В Псковскую епархию Русской православной церкви пока не поступало распоряжений об отмене мероприятий или закрытии храмов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:08
2021-10-01T17:08
2021-10-01T17:09
религия
псковская область
русская православная церковь
михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Псковскую епархию Русской православной церкви пока не поступало распоряжений об отмене мероприятий или закрытии храмов, рассказали РИА Новости в пресс-службе епархии.Ранее губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области с понедельника на неделю запретят спортивные и религиозные мероприятия, закроются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты: новые ограничения вводятся, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку."Пока распоряжений о закрытии храмов или отмене церковных мероприятий к нам не поступало. В храмах по-прежнему выполняют все санитарные нормы, - сказали в пресс-службе.
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псковская область, русская православная церковь, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии