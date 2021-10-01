https://ria.ru/20211001/eparkhiya-1752710481.html

В Псковской епархии прокомментировали указ властей об отмене мероприятий

В Псковской епархии прокомментировали указ властей об отмене мероприятий - РИА Новости, 01.10.2021

В Псковской епархии прокомментировали указ властей об отмене мероприятий

В Псковскую епархию Русской православной церкви пока не поступало распоряжений об отмене мероприятий или закрытии храмов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:08

2021-10-01T17:08

2021-10-01T17:09

религия

псковская область

русская православная церковь

михаил ведерников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Псковскую епархию Русской православной церкви пока не поступало распоряжений об отмене мероприятий или закрытии храмов, рассказали РИА Новости в пресс-службе епархии.Ранее губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области с понедельника на неделю запретят спортивные и религиозные мероприятия, закроются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты: новые ограничения вводятся, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку."Пока распоряжений о закрытии храмов или отмене церковных мероприятий к нам не поступало. В храмах по-прежнему выполняют все санитарные нормы, - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211001/volontery-1752675198.html

псковская область

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2021

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псковская область, русская православная церковь, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии