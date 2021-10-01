https://ria.ru/20211001/covid-free-1752673242.html

В Свердловской области создадут зоны, свободные от COVID-19

В Свердловской области создадут зоны, свободные от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

В Свердловской области создадут зоны, свободные от COVID-19

Свободные от COVID-19 зоны появятся в Свердловской области, там будут полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:57

2021-10-01T14:57

2021-10-01T14:57

распространение коронавируса

общество

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

евгений куйвашев

вакцинация россиян от covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Свободные от COVID-19 зоны появятся в Свердловской области, там будут полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Ранее Роспотребнадзор региона сообщил, что ряда категорий граждан в Свердловской области вводится обязательная вакцинация. Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.

https://ria.ru/20210617/zony-1737484388.html

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свердловская область

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2021

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общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евгений куйвашев, вакцинация россиян от covid-19