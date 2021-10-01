В Свердловской области создадут зоны, свободные от COVID-19
Свердловский губернатор Куйвашев: в регионе появятся зоны, свободные от COVID-19
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТабличка в холле Московского музея космонавтики на ВДНХ в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Свободные от COVID-19 зоны появятся в Свердловской области, там будут полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Со своей стороны, я поручу правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19. Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Ранее Роспотребнадзор региона сообщил, что ряда категорий граждан в Свердловской области вводится обязательная вакцинация. Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.
Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.