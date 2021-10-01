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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/covid-free-1752673242.html
В Свердловской области создадут зоны, свободные от COVID-19
В Свердловской области создадут зоны, свободные от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
В Свердловской области создадут зоны, свободные от COVID-19
Свободные от COVID-19 зоны появятся в Свердловской области, там будут полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:57
2021-10-01T14:57
распространение коронавируса
общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евгений куйвашев
вакцинация россиян от covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Свободные от COVID-19 зоны появятся в Свердловской области, там будут полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Ранее Роспотребнадзор региона сообщил, что ряда категорий граждан в Свердловской области вводится обязательная вакцинация. Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.
https://ria.ru/20210617/zony-1737484388.html
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общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евгений куйвашев, вакцинация россиян от covid-19
14:57 01.10.2021
 
В Свердловской области создадут зоны, свободные от COVID-19

Свердловский губернатор Куйвашев: в регионе появятся зоны, свободные от COVID-19

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТабличка в холле Московского музея космонавтики на ВДНХ в Москве
Табличка в холле Московского музея космонавтики на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Свободные от COVID-19 зоны появятся в Свердловской области, там будут полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Со своей стороны, я поручу правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19. Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

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Ранее Роспотребнадзор региона сообщил, что ряда категорий граждан в Свердловской области вводится обязательная вакцинация. Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Также обязательная вакцинация вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.
Уточняется, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.
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Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евгений КуйвашевВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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