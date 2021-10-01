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Беглов назвал Петербург городом с самым низким в России уровнем безработицы
Беглов назвал Петербург городом с самым низким в России уровнем безработицы - РИА Новости, 01.10.2021
Беглов назвал Петербург городом с самым низким в России уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России фиксируется в Санкт-Петербурге – это 2,1% от трудоспособного населения, заявил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:22
2021-10-01T17:22
2021-10-01T17:35
экономика
общество
безработица
санкт-петербург
александр беглов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы в России фиксируется в Санкт-Петербурге – это 2,1% от трудоспособного населения, заявил губернатор города Александр Беглов.Отмечается, что министерством труда и занятости России для Петербурга определены показали "уровня бедности" на десять лет: на 2021 год – 6,4%, на 2022 – 6%, к 2030 году он должен составлять 4,2%. В этом году показатель уже выполнен и находится на уровне 6,1%.Комитетом по социальной политике уже подготовлен проект "дорожной карты", который направлен на повышение доходов малоимущих жителей, прежде всего, это создание рабочих мест и оказание мер социальной поддержки, добавили в пресс-службе."Сегодня в Петербурге открываются предприятия с хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Город помогаем людям, которые хотят открыть свой бизнес. Создаем рабочие места для инвалидов, которые хотят трудиться. В течение года, особенно летом, организуем временные работы для подростков. Поддерживаем социальными выплатами пенсионеров и семьи с детьми", – отметил губернатор.По его словам, в период пандемии в Петербурге были сохранены все социальные льготы и выплаты, созданы места для временного трудоустройства безработных.
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экономика, общество, безработица, санкт-петербург, александр беглов, россия
17:22 01.10.2021 (обновлено: 17:35 01.10.2021)
Беглов назвал Петербург городом с самым низким в России уровнем безработицы
Беглов: в Петербурге самый низкий уровень безработицы в России — 2,1%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости.
Самый низкий уровень безработицы в России
фиксируется в Санкт-Петербурге
– это 2,1% от трудоспособного населения, заявил губернатор города Александр Беглов
.
"Показатель "уровень бедности" напрямую связан с занятостью населения. Год назад у нас было более 100 тысяч безработных, сегодня – 25 тысяч. Это 2,1% от трудоспособного населения города. У нас самый низкий уровень безработицы среди всех регионов России. Ниже, чем в Москве", – сказал на рабочем совещании с членами городского правительства Беглов, которого цитирует пресс-служба администрации.
Отмечается, что министерством труда и занятости России для Петербурга определены показали "уровня бедности" на десять лет: на 2021 год – 6,4%, на 2022 – 6%, к 2030 году он должен составлять 4,2%. В этом году показатель уже выполнен и находится на уровне 6,1%.
Комитетом по социальной политике уже подготовлен проект "дорожной карты", который направлен на повышение доходов малоимущих жителей, прежде всего, это создание рабочих мест и оказание мер социальной поддержки, добавили в пресс-службе.
"Сегодня в Петербурге открываются предприятия с хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Город помогаем людям, которые хотят открыть свой бизнес. Создаем рабочие места для инвалидов, которые хотят трудиться. В течение года, особенно летом, организуем временные работы для подростков. Поддерживаем социальными выплатами пенсионеров и семьи с детьми", – отметил губернатор.
По его словам, в период пандемии в Петербурге были сохранены все социальные льготы и выплаты, созданы места для временного трудоустройства безработных.