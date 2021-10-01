https://ria.ru/20211001/bezrabotitsa-1752713250.html

Беглов назвал Петербург городом с самым низким в России уровнем безработицы

Беглов назвал Петербург городом с самым низким в России уровнем безработицы - РИА Новости, 01.10.2021

Беглов назвал Петербург городом с самым низким в России уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России фиксируется в Санкт-Петербурге – это 2,1% от трудоспособного населения, заявил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:22

2021-10-01T17:22

2021-10-01T17:35

экономика

общество

безработица

санкт-петербург

александр беглов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы в России фиксируется в Санкт-Петербурге – это 2,1% от трудоспособного населения, заявил губернатор города Александр Беглов.Отмечается, что министерством труда и занятости России для Петербурга определены показали "уровня бедности" на десять лет: на 2021 год – 6,4%, на 2022 – 6%, к 2030 году он должен составлять 4,2%. В этом году показатель уже выполнен и находится на уровне 6,1%.Комитетом по социальной политике уже подготовлен проект "дорожной карты", который направлен на повышение доходов малоимущих жителей, прежде всего, это создание рабочих мест и оказание мер социальной поддержки, добавили в пресс-службе."Сегодня в Петербурге открываются предприятия с хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Город помогаем людям, которые хотят открыть свой бизнес. Создаем рабочие места для инвалидов, которые хотят трудиться. В течение года, особенно летом, организуем временные работы для подростков. Поддерживаем социальными выплатами пенсионеров и семьи с детьми", – отметил губернатор.По его словам, в период пандемии в Петербурге были сохранены все социальные льготы и выплаты, созданы места для временного трудоустройства безработных.

https://ria.ru/20210922/bezrabotitsa-1751247823.html

https://ria.ru/20210921/bezrabotitsa-1751148446.html

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экономика, общество, безработица, санкт-петербург, александр беглов, россия