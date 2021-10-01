https://ria.ru/20211001/asfalt-1752477564.html
Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт?
Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт? - РИА Новости, 01.10.2021
Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт?
В Московском автомобильно-дорожном университете находится уникальная лаборатория, где испытывают на прочность дорожное покрытие. Здесь же создаются и примеси к асфальтобетону, которые делают его прочнее и выносливее.
2021-10-01T20:18
2021-10-01T20:18
2021-10-01T20:18
видео
москва
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Опытные образцы испытывают не только на полигоне, но и в реальных условиях. Так, на МКАДе в этом году были построены семь участков по различным технологиям, включая европейский опыт. Участки будут наблюдать в течение трех лет, и технологии с наилучшими показатели будут внедрять в производство. В Москве тщательно следят за состоянием дорог. В этом году было обновлено порядка 300 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
москва
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт?
В Московском автомобильно-дорожном университете находится уникальная лаборатория, где испытывают на прочность дорожное покрытие. Здесь же создаются и примеси к асфальтобетону, которые делают его прочнее и выносливее. Опытные образцы испытывают не только на полигоне, но и в реальных условиях. Так, на МКАДе в этом году были построены семь участков по различным технологиям, включая европейский опыт. Участки будут наблюдать в течение трех лет, и технологии с наилучшими показатели будут внедрять в производство. В Москве тщательно следят за состоянием дорог. В этом году было обновлено порядка 300 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
2021-10-01T20:18
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, москва, видео
Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт?
В Московском автомобильно-дорожном университете находится уникальная лаборатория, где испытывают на прочность дорожное покрытие. Здесь же создаются и примеси к асфальтобетону, которые делают его прочнее и выносливее.
2021-10-01T20:18
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PT1M34S
Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт?
В Московском автомобильно-дорожном университете находится уникальная лаборатория, где испытывают на прочность дорожное покрытие. Здесь же создаются и примеси к асфальтобетону, которые делают его прочнее и выносливее.