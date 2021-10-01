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Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт?

Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт? - РИА Новости, 01.10.2021

Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт?

В Московском автомобильно-дорожном университете находится уникальная лаборатория, где испытывают на прочность дорожное покрытие. Здесь же создаются и примеси к асфальтобетону, которые делают его прочнее и выносливее.

2021-10-01T20:18

2021-10-01T20:18

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москва

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Опытные образцы испытывают не только на полигоне, но и в реальных условиях. Так, на МКАДе в этом году были построены семь участков по различным технологиям, включая европейский опыт. Участки будут наблюдать в течение трех лет, и технологии с наилучшими показатели будут внедрять в производство. В Москве тщательно следят за состоянием дорог. В этом году было обновлено порядка 300 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Современные дороги: каким испытаниям подвергается асфальт? В Московском автомобильно-дорожном университете находится уникальная лаборатория, где испытывают на прочность дорожное покрытие. Здесь же создаются и примеси к асфальтобетону, которые делают его прочнее и выносливее. Опытные образцы испытывают не только на полигоне, но и в реальных условиях. Так, на МКАДе в этом году были построены семь участков по различным технологиям, включая европейский опыт. Участки будут наблюдать в течение трех лет, и технологии с наилучшими показатели будут внедрять в производство. В Москве тщательно следят за состоянием дорог. В этом году было обновлено порядка 300 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. 2021-10-01T20:18 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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