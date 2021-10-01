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Умер актер из сериала "Дальнобойщики"
Умер народный артист России Борис Аржанов, сыгравший в "Дальнобойщиках" - РИА Новости, 01.10.2021
Умер актер из сериала "Дальнобойщики"
Народный артист России Борис Аржанов умер в Рязани, следует из сообщения, опубликованного на сайте местного Театра драмы. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:54
2021-10-01T15:54
2021-10-01T16:32
культура
рязань
театр
россия
борис аржанов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России Борис Аржанов умер в Рязани, следует из сообщения, опубликованного на сайте местного Театра драмы."Был <…> замечательным человеком с умелыми руками художника", — рассказали о нем коллеги.Аржанову было 79 лет, причина его смерти не уточняется. В Театре драмы он служил с 1974 года.Он также был режиссером детских спектаклей, которые в театре вспоминают как "добрые, светлые и неизменно любимые юными зрителями".Сыграл две роли в кино — в том числе в сериале "Дальнобойщики".Звание народного артиста России Аржанов получил в 1995 году.
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рязань, театр, россия, борис аржанов
15:54 01.10.2021 (обновлено: 16:32 01.10.2021)
Умер народный артист России Борис Аржанов, сыгравший в "Дальнобойщиках"
Народный артист России Борис Аржанов умер в 79 лет
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Народный артист России Борис Аржанов
умер в Рязани
, следует из сообщения, опубликованного на сайте
местного Театра драмы.
"Был <…> замечательным человеком с умелыми руками художника", — рассказали о нем коллеги.
Аржанову было 79 лет, причина его смерти не уточняется. В Театре драмы он служил с 1974 года.
Он также был режиссером детских спектаклей, которые в театре вспоминают как "добрые, светлые и неизменно любимые юными зрителями".
Сыграл две роли в кино — в том числе в сериале "Дальнобойщики".
Звание народного артиста России Аржанов получил в 1995 году.