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Умер актер из сериала "Дальнобойщики"

Умер народный артист России Борис Аржанов, сыгравший в "Дальнобойщиках" - РИА Новости, 01.10.2021

Умер актер из сериала "Дальнобойщики"

Народный артист России Борис Аржанов умер в Рязани, следует из сообщения, опубликованного на сайте местного Театра драмы. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:54

2021-10-01T15:54

2021-10-01T16:32

культура

рязань

театр

россия

борис аржанов

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Народный артист России Борис Аржанов умер в Рязани, следует из сообщения, опубликованного на сайте местного Театра драмы."Был <…> замечательным человеком с умелыми руками художника", — рассказали о нем коллеги.Аржанову было 79 лет, причина его смерти не уточняется. В Театре драмы он служил с 1974 года.Он также был режиссером детских спектаклей, которые в театре вспоминают как "добрые, светлые и неизменно любимые юными зрителями".Сыграл две роли в кино — в том числе в сериале "Дальнобойщики".Звание народного артиста России Аржанов получил в 1995 году.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязань, театр, россия, борис аржанов