https://ria.ru/20211001/aksenov-1752694198.html

Аксенов оценил турпоток в Крым

Аксенов оценил турпоток в Крым - РИА Новости, 01.10.2021

Аксенов оценил турпоток в Крым

Крым с начала года принял 8,3 миллиона туристов, что превышает поток за аналогичный период 2019 года на 25%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:12

2021-10-01T16:12

2021-10-01T16:12

туризм

республика крым

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Крым с начала года принял 8,3 миллиона туристов, что превышает поток за аналогичный период 2019 года на 25%, сообщил глава республики Сергей Аксенов."За 9 месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В сентябре в Крыму отдохнули свыше миллиона туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года. Из общего количества туристов 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - посредством железнодорожного сообщения, написал глава региона.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,43 миллиона человек – максимальный показатель за постсоветский период.

https://ria.ru/20210912/turizm-1749723119.html

республика крым

россия

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2021

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республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), россия