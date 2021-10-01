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Туризм
https://ria.ru/20211001/aksenov-1752694198.html
Аксенов оценил турпоток в Крым
Аксенов оценил турпоток в Крым - РИА Новости, 01.10.2021
Аксенов оценил турпоток в Крым
Крым с начала года принял 8,3 миллиона туристов, что превышает поток за аналогичный период 2019 года на 25%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:12
2021-10-01T16:12
туризм
республика крым
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Крым с начала года принял 8,3 миллиона туристов, что превышает поток за аналогичный период 2019 года на 25%, сообщил глава республики Сергей Аксенов."За 9 месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В сентябре в Крыму отдохнули свыше миллиона туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года. Из общего количества туристов 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - посредством железнодорожного сообщения, написал глава региона.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,43 миллиона человек – максимальный показатель за постсоветский период.
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республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), россия
16:12 01.10.2021
 
Аксенов оценил турпоток в Крым

Аксенов: турпоток в Крым за девять месяцев вырос на 25 процентов

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Крым с начала года принял 8,3 миллиона туристов, что превышает поток за аналогичный период 2019 года на 25%, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 9 месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В сентябре в Крыму отдохнули свыше миллиона туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года. Из общего количества туристов 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - посредством железнодорожного сообщения, написал глава региона.
По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,43 миллиона человек – максимальный показатель за постсоветский период.
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