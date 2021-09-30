"Сталинки" для сапсанов, парки для лис: как хищники обживают Москву
Москва – город уникальный по многим показателям, в том числе по масштабу и охвату природных территорий. Поэтому он является домом не только для людей. В долинах местных рек строят плотины бобры, в парках встречаются лоси, а на крышах самых известных высоток вьют гнезда соколы-сапсаны. Как вести себя при встрече с дикими животными и почему не стоит "причинять им добро", читайте в материале РИА Новости.
Лиса – новый городской житель
Москва – необычная столица. Где еще вы встретите лося в пределах города? Не говоря о том, что на огромных природных территориях здесь обитают представители дикой фауны – ежи, лисы, горностаи, норки, лоси, зайцы.
"Тот факт, что они живут на территории города, не означает, что они, выражаясь профессиональным языком, синантропы – то есть животные, для которых город является естественной средой обитания", – уточняет начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.
Но многие из них со временем действительно становятся менее дикими и более "ручными" – сокол-сапсан, например, любит вить гнезда в знаменитых сталинских высотках, а лисы против обыкновения селятся в парках и не боятся людей.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГородские лисы часто без страха подпускают к себе людей
Городские лисы часто без страха подпускают к себе людей
К синантропам традиционно относятся безнадзорные кошки и собаки, крысы, мыши – все грызуны. Еще несколько лет – и к обычным городским животным можно будет отнести и бобра, самого крупного российского грызуна. Последних в городе становится больше – это связано с отсутствием врагов и наличием кормовой базы. Сейчас многие из них селятся в пойме Яузы, в долине реки Сетунь. Там у них норы под водой, и как таковое жилище увидеть практически невозможно. А вот семейство бобров, проживающих в долине реки Химки в парке "Покровское-Стрешнево", оборудовало здесь классическую хатку и плотину.
По словам собеседника агентства, в Москве к числу "городских" животных уже можно отнести и лис. Например, лисью нору специалисты Департамента природопользования в этом году обнаружили в одном из парков. "Лиса ходила между людьми и подходила к ним на расстояние метра, причем абсолютно ими не интересуясь", – рассказывает Бурмистров.
По его словам, обычная дикая лиса, живущая в тайге, никогда не подпустит к себе людей.
"Она не подойдет к человеку на расстояние двух-трех метров. А у наших лис нет страха перед людьми. На них никто не охотится, они не знают, что такое ружье, выстрел или гончая собака. И они уже адаптировались. Кормовой базой для них стали те же крысы и мыши, плюс какие-то пищевые отходы. Периодически их подкармливают жители", – объясняет он.
Также за последние годы специалистам Департамента природопользования стало встречаться больше енотов-полоскунов.
"Несмотря на то, что енот-полоскун не водится в нашем регионе, у нас в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования содержатся 15 енотов. Забирали их по обращению граждан – из парков, дворов, подъездов, с крыш домов, чердаков. В южных регионах страны они уже обитают в лесах, прижились. Возможно, что через несколько лет мы с вами будем видеть их в Москве вместе с кошками и собаками", – не исключает эксперт.
Хищники в городской среде
Практически во всех парках и особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Москвы можно встретить самого маленького и очень шустрого хищника – ласку. В парках новой Москвы водится куница. На Крылатских холмах и в парке "Москворецкий" был замечен горностай.
© РИА Новости / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкСапсан – символ Красной книги Москвы – выбирает хорошие места для гнездования
Сапсан – символ Красной книги Москвы – выбирает хорошие места для гнездования
На природных территориях столицы обитают хищные птицы. К дневным относятся сокол-сапсан, сокол-пустельга, чеглок, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник. К ночным - серая неясыть, длиннохвостая неясыть, ушастая сова. Все они включены в Красную книгу Москвы.
Сапсан – символ Красной книги Москвы – выбирает очень хорошие места для гнездования. Это крыши высотки МГУ, здания Министерства иностранных дел России (МИД), высотки на Котельнической набережной. Сапсаны - оседлые птицы. Каждую зиму они улетают на юг, а весной возвращаются и гнездятся здесь. В городе хорошая кормовая база, так что птиц с каждым годом становится все больше.
Хотя они хищники, но на людей не нападают.
"Единственная жалоба, которая к нам поступала, касалась ворон: в процессе вылупления птенцов они охраняют гнезда, и бывает, что люди жалуются, что ты идешь по дорожке, а на тебя пикируют вороны, пытаются атаковать", – замечает Бурмистров.
При встрече с крупным зверем
В Москве только внутри МКАД насчитывается 17 тысяч гектаров природных территорий. Из них около 4 тысяч гектаров занимает национальный парк "Лосиный остров", остальные площади приходятся на Битцевский лес, Сокольники, Измайловский лесопарк и другие.
На территории "Лосиного острова" чаще всего можно встретить лосей. А вот кабаны водятся в ТиНАО, в "Москворецком" парке, куда они попадают с Рублевки, через МКАД. Единичные особи, по словам Бурмистрова, были замечены и в Битцевском парке, но как таковой популяции кабанов там нет.
Правила поведения при встрече с крупным зверем просты: важно не провоцировать его и стараться сохранять дистанцию.
"Если вы в парке увидели лисицу, лося, кабана – понаблюдать можно. Но не кричим, не пытаемся прогнать, не пытаемся подойти сами – покормить, погладить, сфотографировать. Любой контакт в принципе исключен. Посмотрели куда идет, постарались пойти в другую сторону – у них своя жизнь, у нас своя", – отмечает представитель Департамента природопользования.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПытаться покормить лося с рук категорически неприемлемо
Пытаться покормить лося с рук категорически неприемлемо
С конца августа по октябрь у лосей начинается период гона, и они могут быть агрессивными. Поэтому посещающим природные территории москвичам советует быть внимательными. "Этих животных важно не провоцировать. Если вы передвигаетесь на автомобиле, а лось выбежал навстречу и встал на пути (есть у них такая привычка) – лучше остановиться и пропустить его, дождаться, пока зверь уйдет в лес", – советует Бурмистров.
Лось может напасть, если вы попали в поле его зрения, и шли прямо на него. За последние несколько лет в Москве зафиксировано несколько случаев нападения парнокопытных на людей. В качестве примера можно привести один из них. "Это была зима – в сумерках они не очень хорошо видят. Лыжник-пенсионер шел к нему фотографироваться и получил копытом в грудь (лось не лягается, он бьет именно вперед). Поэтому подходить к нему и пытаться покормить и погладить – категорически неприемлемо", – делится опытом эксперт.
Лисы в Москве на людей не нападают. "Они всегда стараются максимально уйти от человека", – говорит Бурмистров. Что касается кабана, то он также не станет делать этого без причины. "Зверь до последнего будет уходить. Нападают они, даже в процессе охоты на них, в крайнем случае. Вот если кабана обложили собаками, ему уже деваться некуда, он может побежать на человека. Поэтому лучше максимально избегать контакта. Но если он стоит где-то рядом и непонятно себя ведет – лучше потихоньку отходить назад, стараясь прятаться за деревьями" – инструктирует эксперт.
Кабан не станет нападать без причины
Допустимая помощь
Алгоритм поведения при встрече с мелкими животными примерно такой же, как и с крупными. Если оно в состоянии свободы, без видимых повреждений и травм, то вы за ним просто наблюдаете.
"Здоровое животное в помощи людей не нуждается. Даже если это сидящий на земле птенец совы. Слётки в этом возрасте перепархивают, учатся управлять своим телом и часто оказываются на земле. Позже совёнок самостоятельно вернется в гнездо. Но люди часто находят этих пушистых комочков и несут к нам или в частные центры реабилитации. По факту это называется "украли из семьи". Если птица не сидит посередине дороги, категорически не следует ее трогать, забирать, пытаться покормить", – объясняет представитель Департамента природопользования.
Если это происходит на какой-то открытой местности, а слёток сел на асфальтированную тропинку, и вы опасаетесь, к примеру, нападения на него собак, лучшее, что можно сделать – перенести его в более глухое место, посадить на ветку, в кусты – в таком случае вечером его найдут родители.
© РИА Новости / Э. Литвинов / Перейти в фотобанкПтенцы совы, обучаясь летать, часто оказываются на земле
Птенцы совы, обучаясь летать, часто оказываются на земле
Если животное раненое и вы хотите ему помочь, необходимо обратиться на горячую линию Единой справочной службы мэрии Москвы: +7 (495) 777-77-77. Здесь примут сигнал и дальше будут действовать по ситуации. Если зверьку понадобится восстановление, его направят в Центр реабилитации диких животных.
В этом году в естественную среду обитания в ТиНАО вернулись один уж и 22 птицы – четыре совы, шесть пустельг, шесть крякв, два огаря, сокол-чеглок, ястреб-перепелятник, чайка и ворон. Птицы находились на реабилитации от одной недели до полутора месяцев.