https://ria.ru/20210930/zhivotnye-1752373921.html

"Сталинки" для сапсанов, парки для лис: как хищники обживают Москву

"Сталинки" для сапсанов, парки для лис: как хищники обживают Москву - РИА Новости, 30.09.2021

"Сталинки" для сапсанов, парки для лис: как хищники обживают Москву

Москва – город уникальный по многим показателям, в том числе по масштабу и охвату природных территорий. Поэтому он является домом не только для людей. В долинах РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:00

2021-09-30T09:00

2021-09-30T09:00

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Москва – город уникальный по многим показателям, в том числе по масштабу и охвату природных территорий. Поэтому он является домом не только для людей. В долинах местных рек строят плотины бобры, в парках встречаются лоси, а на крышах самых известных высоток вьют гнезда соколы-сапсаны. Как вести себя при встрече с дикими животными и почему не стоит "причинять им добро", читайте в материале РИА Новости.Лиса – новый городской жительМосква – необычная столица. Где еще вы встретите лося в пределах города? Не говоря о том, что на огромных природных территориях здесь обитают представители дикой фауны – ежи, лисы, горностаи, норки, лоси, зайцы.Но многие из них со временем действительно становятся менее дикими и более "ручными" – сокол-сапсан, например, любит вить гнезда в знаменитых сталинских высотках, а лисы против обыкновения селятся в парках и не боятся людей.К синантропам традиционно относятся безнадзорные кошки и собаки, крысы, мыши – все грызуны. Еще несколько лет – и к обычным городским животным можно будет отнести и бобра, самого крупного российского грызуна. Последних в городе становится больше – это связано с отсутствием врагов и наличием кормовой базы. Сейчас многие из них селятся в пойме Яузы, в долине реки Сетунь. Там у них норы под водой, и как таковое жилище увидеть практически невозможно. А вот семейство бобров, проживающих в долине реки Химки в парке "Покровское-Стрешнево", оборудовало здесь классическую хатку и плотину.По словам собеседника агентства, в Москве к числу "городских" животных уже можно отнести и лис. Например, лисью нору специалисты Департамента природопользования в этом году обнаружили в одном из парков. "Лиса ходила между людьми и подходила к ним на расстояние метра, причем абсолютно ими не интересуясь", – рассказывает Бурмистров.По его словам, обычная дикая лиса, живущая в тайге, никогда не подпустит к себе людей.Также за последние годы специалистам Департамента природопользования стало встречаться больше енотов-полоскунов.Хищники в городской средеПрактически во всех парках и особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Москвы можно встретить самого маленького и очень шустрого хищника – ласку. В парках новой Москвы водится куница. На Крылатских холмах и в парке "Москворецкий" был замечен горностай.На природных территориях столицы обитают хищные птицы. К дневным относятся сокол-сапсан, сокол-пустельга, чеглок, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник. К ночным - серая неясыть, длиннохвостая неясыть, ушастая сова. Все они включены в Красную книгу Москвы.Сапсан – символ Красной книги Москвы – выбирает очень хорошие места для гнездования. Это крыши высотки МГУ, здания Министерства иностранных дел России (МИД), высотки на Котельнической набережной. Сапсаны - оседлые птицы. Каждую зиму они улетают на юг, а весной возвращаются и гнездятся здесь. В городе хорошая кормовая база, так что птиц с каждым годом становится все больше.Хотя они хищники, но на людей не нападают.При встрече с крупным зверемВ Москве только внутри МКАД насчитывается 17 тысяч гектаров природных территорий. Из них около 4 тысяч гектаров занимает национальный парк "Лосиный остров", остальные площади приходятся на Битцевский лес, Сокольники, Измайловский лесопарк и другие.На территории "Лосиного острова" чаще всего можно встретить лосей. А вот кабаны водятся в ТиНАО, в "Москворецком" парке, куда они попадают с Рублевки, через МКАД. Единичные особи, по словам Бурмистрова, были замечены и в Битцевском парке, но как таковой популяции кабанов там нет.Правила поведения при встрече с крупным зверем просты: важно не провоцировать его и стараться сохранять дистанцию."Если вы в парке увидели лисицу, лося, кабана – понаблюдать можно. Но не кричим, не пытаемся прогнать, не пытаемся подойти сами – покормить, погладить, сфотографировать. Любой контакт в принципе исключен. Посмотрели куда идет, постарались пойти в другую сторону – у них своя жизнь, у нас своя", – отмечает представитель Департамента природопользования.С конца августа по октябрь у лосей начинается период гона, и они могут быть агрессивными. Поэтому посещающим природные территории москвичам советует быть внимательными. "Этих животных важно не провоцировать. Если вы передвигаетесь на автомобиле, а лось выбежал навстречу и встал на пути (есть у них такая привычка) – лучше остановиться и пропустить его, дождаться, пока зверь уйдет в лес", – советует Бурмистров.Лось может напасть, если вы попали в поле его зрения, и шли прямо на него. За последние несколько лет в Москве зафиксировано несколько случаев нападения парнокопытных на людей. В качестве примера можно привести один из них. "Это была зима – в сумерках они не очень хорошо видят. Лыжник-пенсионер шел к нему фотографироваться и получил копытом в грудь (лось не лягается, он бьет именно вперед). Поэтому подходить к нему и пытаться покормить и погладить – категорически неприемлемо", – делится опытом эксперт.Лисы в Москве на людей не нападают. "Они всегда стараются максимально уйти от человека", – говорит Бурмистров. Что касается кабана, то он также не станет делать этого без причины. "Зверь до последнего будет уходить. Нападают они, даже в процессе охоты на них, в крайнем случае. Вот если кабана обложили собаками, ему уже деваться некуда, он может побежать на человека. Поэтому лучше максимально избегать контакта. Но если он стоит где-то рядом и непонятно себя ведет – лучше потихоньку отходить назад, стараясь прятаться за деревьями" – инструктирует эксперт.Допустимая помощьАлгоритм поведения при встрече с мелкими животными примерно такой же, как и с крупными. Если оно в состоянии свободы, без видимых повреждений и травм, то вы за ним просто наблюдаете.Если это происходит на какой-то открытой местности, а слёток сел на асфальтированную тропинку, и вы опасаетесь, к примеру, нападения на него собак, лучшее, что можно сделать – перенести его в более глухое место, посадить на ветку, в кусты – в таком случае вечером его найдут родители.Если животное раненое и вы хотите ему помочь, необходимо обратиться на горячую линию Единой справочной службы мэрии Москвы: +7 (495) 777-77-77. Здесь примут сигнал и дальше будут действовать по ситуации. Если зверьку понадобится восстановление, его направят в Центр реабилитации диких животных.В этом году в естественную среду обитания в ТиНАО вернулись один уж и 22 птицы – четыре совы, шесть пустельг, шесть крякв, два огаря, сокол-чеглок, ястреб-перепелятник, чайка и ворон. Птицы находились на реабилитации от одной недели до полутора месяцев.

https://ria.ru/20210107/zhivotnye-1589848576.html

https://ria.ru/20210913/zhivotnye-1750580071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, новая москва, городское хозяйство москвы