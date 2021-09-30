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В Кремле выразили опасение из-за передачи вооружения Украине Турцией

В Кремле выразили опасение из-за передачи вооружения Украине Турцией - РИА Новости, 30.09.2021

В Кремле выразили опасение из-за передачи вооружения Украине Турцией

В Кремле считают, что передача Турцией вооружений Украине чревата тем, что Украина может использовать их в дальнейшем против своего народа, заявил... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:04

2021-09-30T13:04

2021-09-30T13:21

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что передача Турцией вооружений Украине чревата тем, что Украина может использовать их в дальнейшем против своего народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна, и она хорошо известна в Турции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле подписанное под Киевом соглашение о создании под Киевом учебного центра по модернизации турецких ударных беспилотников и поднимался ли вопрос на встрече Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи.Отвечая на утоняющий вопрос, как турецкая сторона отреагировала на эти опасения России, Песков подчеркнул, что об этом "нужно спрашивать турецкую сторону".Минобороны Украины и турецкая Bayraktar накануне подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева, говорится в сообщении офиса президента Украины.

https://ria.ru/20210923/bayraktar-1751388454.html

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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны украины, россия