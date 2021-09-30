https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752481252.html
Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 в России
Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 в России - РИА Новости, 30.09.2021
Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 в России
Оба компонента вакцины от коронавируса в РФ получили более 40 миллионов человек, первым компонентом привиты более 49 миллионов, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:37
2021-09-30T13:37
2021-09-30T13:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Оба компонента вакцины от коронавируса в РФ получили более 40 миллионов человек, первым компонентом привиты более 49 миллионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Первым компонентом сегодня по стране привито уже более 49 миллионов человек, оба компонента получили более 40 миллионов человек", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Сегодня наиболее высокие темпы вакцинации мы видим в таких регионах, как Пензенская область... Они продолжают наращиваться, это надежная защита от коронавирусной инфекции", - подчеркнул министр. При этом он отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ за последний месяц несколько снизились."За последний месяц темпы вакцинации несколько снизились, это было связано с отпускным периодом, началом учебного года", - заявил Мурашко.
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общество, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, коронавирус covid-19
13:37 30.09.2021 (обновлено: 13:50 30.09.2021)
Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 в России
Мурашко: частично от COVID-19 привито 49 миллионов, полностью — 40 миллионов человек