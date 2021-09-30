https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752481252.html

Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 в России

Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 в России - РИА Новости, 30.09.2021

Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 в России

Оба компонента вакцины от коронавируса в РФ получили более 40 миллионов человек, первым компонентом привиты более 49 миллионов, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:37

2021-09-30T13:37

2021-09-30T13:50

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

михаил мурашко

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740965726_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_26ee47b434175477ba4e51297881690c.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Оба компонента вакцины от коронавируса в РФ получили более 40 миллионов человек, первым компонентом привиты более 49 миллионов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Первым компонентом сегодня по стране привито уже более 49 миллионов человек, оба компонента получили более 40 миллионов человек", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Сегодня наиболее высокие темпы вакцинации мы видим в таких регионах, как Пензенская область... Они продолжают наращиваться, это надежная защита от коронавирусной инфекции", - подчеркнул министр. При этом он отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ за последний месяц несколько снизились."За последний месяц темпы вакцинации несколько снизились, это было связано с отпускным периодом, началом учебного года", - заявил Мурашко.

https://ria.ru/20210818/prizy-1746178658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, коронавирус covid-19