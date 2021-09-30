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В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным
В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным - РИА Новости, 30.09.2021
В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным
Уровень вакцинации россиян от коронавируса пока недостаточный, нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:02
2021-09-30T13:02
2021-09-30T13:20
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень вакцинации россиян от коронавируса пока недостаточный, нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. При том, что организованная работа создала все условия и обеспечила необходимое количество вакцины для населения страны. Была развернута необходимая инфраструктура для вакцинации, гражданам была предоставлена возможность вакцинироваться", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь Путина также заявил, что сегодняшняя реальность такова, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым."Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Песков журналистам.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
13:02 30.09.2021 (обновлено: 13:20 30.09.2021)
В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным
В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса пока недостаточным
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Уровень вакцинации россиян от коронавируса
пока недостаточный, нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. При том, что организованная работа создала все условия и обеспечила необходимое количество вакцины для населения страны. Была развернута необходимая инфраструктура для вакцинации, гражданам была предоставлена возможность вакцинироваться", - сказал Песков журналистам.
"Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь - это прививка", - добавил представитель Кремля.
Пресс-секретарь Путина также заявил, что сегодняшняя реальность такова, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.
"Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Песков журналистам.