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Во Франции около 260 человек привили просроченной вакциной от COVID-19
Во Франции около 260 человек привили просроченной вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Во Франции около 260 человек привили просроченной вакциной от COVID-19
Около 260 человек получили дозы вакцины от коронавируса Pfizer с истекшим сроком годности во французском регионе Овернь – Рона – Альпы, сообщает радиостанция... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:33
2021-09-30T11:33
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Около 260 человек получили дозы вакцины от коронавируса Pfizer с истекшим сроком годности во французском регионе Овернь – Рона – Альпы, сообщает радиостанция France Bleu.По данным регионального управления здравоохранения региона (ARS), эта партия вакцин, размороженная 6 августа, использовалась для вакцинации с 7 по 21 сентября, несмотря на срок годности до 5 сентября. Как отмечает радиостанция, среди привитых этими дозами вакцин были около 100 учеников из семи коллежей департамента Луара.Национальное агентство по безопасности лекарственных средств заявило об отсутствии выявленных рисков для здоровья людей, привитых этой партией вакцин, однако нет гарантий их эффективности, указывает радиостанция. В связи с этим студентам будут предложено привиться повторно, поскольку предыдущая вакцинация больше не считается действительной.Как отмечает France Bleu, ARS признает "коллективную ошибку специалистов".Согласно данным санитарного агентства Франции Santé publique, с момента начала пандемии COVID-19 число заболевших во Франции составляет более семи миллионов человек, более 116 тысяч скончались. Кампания по вакцинации во Франции началась в конце 2020 года. Как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 50 миллионов французов.
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в мире, вакцинация, франция, коронавирус covid-19
11:33 30.09.2021
 
Во Франции около 260 человек привили просроченной вакциной от COVID-19

Около 260 человек на востоке Франции привили просроченной вакциной от коронавируса Pfizer

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛоготип Pfizer
Логотип Pfizer - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Около 260 человек получили дозы вакцины от коронавируса Pfizer с истекшим сроком годности во французском регионе Овернь – Рона – Альпы, сообщает радиостанция France Bleu.
По данным регионального управления здравоохранения региона (ARS), эта партия вакцин, размороженная 6 августа, использовалась для вакцинации с 7 по 21 сентября, несмотря на срок годности до 5 сентября. Как отмечает радиостанция, среди привитых этими дозами вакцин были около 100 учеников из семи коллежей департамента Луара.
Национальное агентство по безопасности лекарственных средств заявило об отсутствии выявленных рисков для здоровья людей, привитых этой партией вакцин, однако нет гарантий их эффективности, указывает радиостанция. В связи с этим студентам будут предложено привиться повторно, поскольку предыдущая вакцинация больше не считается действительной.
Как отмечает France Bleu, ARS признает "коллективную ошибку специалистов".
Согласно данным санитарного агентства Франции Santé publique, с момента начала пандемии COVID-19 число заболевших во Франции составляет более семи миллионов человек, более 116 тысяч скончались. Кампания по вакцинации во Франции началась в конце 2020 года. Как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 50 миллионов французов.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияФранцияКоронавирус COVID-19
 
 
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