Ленобласть вошла в ТОП-24 регионов с лучшим финансовым управлением
С.–ПEТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2020 год вошла в ТОП-24 российских регионов с лучшим управлением финансами, сообщил представитель пресс-службы региональной администрации.
"Всего в списке "отличников", у которых не было обнаружено нарушений ни законодательства, ни соглашений с министерством финансов России, 24 субъекта. Причем, среди регионов Северо-Западного федерального округа, только Ленинградская область признана лучшей по качеству управления финансами в 2020 году", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что при составлении рейтинга учитывается ряд различных финансовых показателей, в том числе, прозрачность бюджетного процесса, работа по национальным проектам, взаимодействие с муниципалитетами, управление государственной собственностью.
"Нам приятно быть среди лучших. Для этого мы применяем разумный и взвешенный подход к реализации финансовой политики, что позволяет нам сохранять сбалансированность бюджета и выполнять все финансовые обязательства перед жителями региона", ― прокомментировал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета финансов Роман Марков.