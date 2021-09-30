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Ленинградская область
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Ленобласть вошла в ТОП-24 регионов с лучшим финансовым управлением
Ленобласть вошла в ТОП-24 регионов с лучшим финансовым управлением - РИА Новости, 30.09.2021
Ленобласть вошла в ТОП-24 регионов с лучшим финансовым управлением
Ленинградская область по итогам 2020 год вошла в ТОП-24 российских регионов с лучшим управлением финансами, сообщил представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:35
2021-09-30T17:35
ленинградская область
экономика
ленинградская область
россия
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С.–ПEТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2020 год вошла в ТОП-24 российских регионов с лучшим управлением финансами, сообщил представитель пресс-службы региональной администрации.Он уточнил, что при составлении рейтинга учитывается ряд различных финансовых показателей, в том числе, прозрачность бюджетного процесса, работа по национальным проектам, взаимодействие с муниципалитетами, управление государственной собственностью.
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экономика, ленинградская область, россия
17:35 30.09.2021
 

Ленобласть вошла в ТОП-24 регионов с лучшим финансовым управлением

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыборг, Ленинградская область
Выборг, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.–ПEТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2020 год вошла в ТОП-24 российских регионов с лучшим управлением финансами, сообщил представитель пресс-службы региональной администрации.
"Всего в списке "отличников", у которых не было обнаружено нарушений ни законодательства, ни соглашений с министерством финансов России, 24 субъекта. Причем, среди регионов Северо-Западного федерального округа, только Ленинградская область признана лучшей по качеству управления финансами в 2020 году", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что при составлении рейтинга учитывается ряд различных финансовых показателей, в том числе, прозрачность бюджетного процесса, работа по национальным проектам, взаимодействие с муниципалитетами, управление государственной собственностью.
"Нам приятно быть среди лучших. Для этого мы применяем разумный и взвешенный подход к реализации финансовой политики, что позволяет нам сохранять сбалансированность бюджета и выполнять все финансовые обязательства перед жителями региона", ― прокомментировал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета финансов Роман Марков.
Предприятие по переработке рыбы - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:01Ленинградская область
В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие
 
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