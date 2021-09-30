https://ria.ru/20210930/upravlenie-1752535076.html

Ленобласть вошла в ТОП-24 регионов с лучшим финансовым управлением

Ленобласть вошла в ТОП-24 регионов с лучшим финансовым управлением - РИА Новости, 30.09.2021

Ленобласть вошла в ТОП-24 регионов с лучшим финансовым управлением

Ленинградская область по итогам 2020 год вошла в ТОП-24 российских регионов с лучшим управлением финансами, сообщил представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:35

2021-09-30T17:35

2021-09-30T17:35

ленинградская область

экономика

ленинградская область

россия

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С.–ПEТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2020 год вошла в ТОП-24 российских регионов с лучшим управлением финансами, сообщил представитель пресс-службы региональной администрации.Он уточнил, что при составлении рейтинга учитывается ряд различных финансовых показателей, в том числе, прозрачность бюджетного процесса, работа по национальным проектам, взаимодействие с муниципалитетами, управление государственной собственностью.

https://ria.ru/20210922/predpriyatie-1751334879.html

ленинградская область

россия

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экономика, ленинградская область, россия