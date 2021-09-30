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Омбудсмен рассказала об убитых в Оренбургской области девушках
Омбудсмен рассказала об убитых в Оренбургской области девушках - РИА Новости, 30.09.2021
Омбудсмен рассказала об убитых в Оренбургской области девушках
Убитые в Оренбургской области студентки родом из Башкирии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:31
2021-09-30T09:31
2021-09-30T13:57
происшествия
оренбургская область
гай
россия
убийство трех девушек в оренбургской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Убитые в Оренбургской области студентки родом из Башкирии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае обнаружены тела двух проживавших в ней девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело еще одной девушки с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, трое погибших — студентки медколледжа в возрасте от 17 до 19 лет, они втроем снимали квартиру."В Гае произошла трагедия. Утром трех молодых девушек нашли убитыми. Одной из них было 17 лет. Остальные совершеннолетние. <...> Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно", — написала Линькова в своем Instagram.
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происшествия, оренбургская область, гай, россия, убийство трех девушек в оренбургской области
09:31 30.09.2021 (обновлено: 13:57 30.09.2021)
Омбудсмен рассказала об убитых в Оренбургской области девушках
Омбудсмен Линькова: убитые в Оренбургской области студентки родом из Башкирии