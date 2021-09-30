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Появилось первое видео с места убийства трех девушек под Оренбургом
Появилось первое видео с места убийства трех девушек под Оренбургом - РИА Новости, 30.09.2021
Появилось первое видео с места убийства трех девушек под Оренбургом
В Сети появилось первое видео с места убийства трех человек в Оренбургской области. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:35
2021-09-30T08:35
2021-09-30T09:50
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места убийства трех человек в Оренбургской области.На кадрах показана работа полиции.Накануне в городе Гае после пожара в одном из домов обнаружили тела девушек 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти. Двоих нашли в помещении, третью — во дворе.Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. В учебном заведении пообещали оказать остальным студентам психологическую помощь.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области
08:35 30.09.2021 (обновлено: 09:50 30.09.2021)
Появилось первое видео с места убийства трех девушек под Оренбургом
Опубликовано видео с места убийства трех студенток медколледжа в Гае Оренбургской области