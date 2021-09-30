https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752428011.html

Появилось первое видео с места убийства трех девушек под Оренбургом

Появилось первое видео с места убийства трех девушек под Оренбургом - РИА Новости, 30.09.2021

Появилось первое видео с места убийства трех девушек под Оренбургом

В Сети появилось первое видео с места убийства трех человек в Оренбургской области. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:35

2021-09-30T08:35

2021-09-30T09:50

происшествия

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места убийства трех человек в Оренбургской области.На кадрах показана работа полиции.Накануне в городе Гае после пожара в одном из домов обнаружили тела девушек 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти. Двоих нашли в помещении, третью — во дворе.Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. В учебном заведении пообещали оказать остальным студентам психологическую помощь.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

оренбургская область

гай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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