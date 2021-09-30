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Роскачество проверило свиную тушенку
Роскачество проверило свиную тушенку - РИА Новости, 30.09.2021
Роскачество проверило свиную тушенку
Роскачество в результате исследования тушеной свинины обнаружила недостаточное содержание белка в большинстве образцов и расхождение некоторых из них с... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:40
2021-09-30T08:40
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роскачество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Роскачество в результате исследования тушеной свинины обнаружила недостаточное содержание белка в большинстве образцов и расхождение некоторых из них с маркировкой, говорится в сообщении организации."Роскачество провело исследование тушеной свинины высшего и первого сорта 19 торговых марок. Вся продукция произведена в России. В большинстве исследованной продукции содержание белка оказалось ниже установленных нормативов", - сообщается в материалах организации.Кроме того, в некоторых образцах фактический состав не соответствовал заявленному в маркировке, например, недопустимые ГОСТом пищевые добавки и загустители. "К сожалению, надпись "ГОСТ 32125" на упаковке тушеной свинины нельзя считать гарантией того, что в банке наверняка качественный продукт", - пишут эксперты.Так, согласно ГОСТУ, содержание белка в консервах высшего сорта, выработанных после 1 января 2020 года, должно быть не менее 16%, напоминают в Роскачестве, а в консервах первого сорта — не менее 13%; содержание основного продукта - мяса и жира, - не менее 59% и не менее 57%.Между тем, у 13 образцов массовая доля белка варьировалась от 7,35% до 13,3%. Содержание мяса и жира выше нормы выявлено в восьми образцах, тогда как в остальных 11 было ниже установленных норм.Эксперты поясняют, что свинина является основным ингредиентом в мясных консервах высшего или первого сорта, а в мясорастительных консервах, изготовленных по документации изготовителя, таким ингредиентом является соевый белок: он должен быть указан в составе на первом месте."В первом случае в маркировке должны быть указаны "консервы мясные" и соответствующий ГОСТ 32125, во втором — "консервы мясорастительные" и допустимо наличие слова "тушенка" в наименовании продукции", - пояснили в организации.Между тем, исследование не выявило синтетических красителей, пестицидов, опасного содержания тяжелых металлов и отклонений по микробиологическим показателям.
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общество, еда, роскачество, россия
08:40 30.09.2021
 
Роскачество проверило свиную тушенку

Роскачество выявило недостаточное содержание белка в отечественной свиной тушенке

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвиная тушенка
Свиная тушенка - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Роскачество в результате исследования тушеной свинины обнаружила недостаточное содержание белка в большинстве образцов и расхождение некоторых из них с маркировкой, говорится в сообщении организации.
"Роскачество провело исследование тушеной свинины высшего и первого сорта 19 торговых марок. Вся продукция произведена в России. В большинстве исследованной продукции содержание белка оказалось ниже установленных нормативов", - сообщается в материалах организации.
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Кроме того, в некоторых образцах фактический состав не соответствовал заявленному в маркировке, например, недопустимые ГОСТом пищевые добавки и загустители. "К сожалению, надпись "ГОСТ 32125" на упаковке тушеной свинины нельзя считать гарантией того, что в банке наверняка качественный продукт", - пишут эксперты.
Так, согласно ГОСТУ, содержание белка в консервах высшего сорта, выработанных после 1 января 2020 года, должно быть не менее 16%, напоминают в Роскачестве, а в консервах первого сорта — не менее 13%; содержание основного продукта - мяса и жира, - не менее 59% и не менее 57%.
Между тем, у 13 образцов массовая доля белка варьировалась от 7,35% до 13,3%. Содержание мяса и жира выше нормы выявлено в восьми образцах, тогда как в остальных 11 было ниже установленных норм.
Эксперты поясняют, что свинина является основным ингредиентом в мясных консервах высшего или первого сорта, а в мясорастительных консервах, изготовленных по документации изготовителя, таким ингредиентом является соевый белок: он должен быть указан в составе на первом месте.
"В первом случае в маркировке должны быть указаны "консервы мясные" и соответствующий ГОСТ 32125, во втором — "консервы мясорастительные" и допустимо наличие слова "тушенка" в наименовании продукции", - пояснили в организации.
Между тем, исследование не выявило синтетических красителей, пестицидов, опасного содержания тяжелых металлов и отклонений по микробиологическим показателям.
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