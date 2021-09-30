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Туризм
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В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества
В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества - РИА Новости, 30.09.2021
В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества
В шведском городе Гётеборг появились скамейки, которые помогают случайным прохожим начать и поддержать беседу, сообщает "Европульс". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T05:00
2021-09-30T12:25
туризм
общество
гетеборг
швеция
новости - туризм
люди
одиночество
психология
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В шведском городе Гётеборг появились скамейки, которые помогают случайным прохожим начать и поддержать беседу, сообщает "Европульс".Их главная особенность — в "шпаргалках" на спинках: там написаны вопросы, которые можно задать собеседнику, и подсказки, помогающие застенчивым горожанам начать рассказывать о себе.Проект запустили на основании результатов исследования: согласно данным, от 22 до 26 процентов европейцев во время пандемии начали чувствовать себя одинокими.Ожидается, что скамейки, узнать которые можно по ярко-желтым перилам, помогут наладить социальную жизнь людям, пережившим одиночество, а также тем, кто испытывает трудности в общении.
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общество, гетеборг, швеция, новости - туризм, люди, одиночество, психология, психолог
05:00 30.09.2021 (обновлено: 12:25 30.09.2021)
 
В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества

В Гётеборге появились скамейки со шпаргалками, которые помогут одиноким знакомиться

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщины наблюдают за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве
Женщины наблюдают за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В шведском городе Гётеборг появились скамейки, которые помогают случайным прохожим начать и поддержать беседу, сообщает "Европульс".
Их главная особенность — в "шпаргалках" на спинках: там написаны вопросы, которые можно задать собеседнику, и подсказки, помогающие застенчивым горожанам начать рассказывать о себе.
Проект запустили на основании результатов исследования: согласно данным, от 22 до 26 процентов европейцев во время пандемии начали чувствовать себя одинокими.
Ожидается, что скамейки, узнать которые можно по ярко-желтым перилам, помогут наладить социальную жизнь людям, пережившим одиночество, а также тем, кто испытывает трудности в общении.
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