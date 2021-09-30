https://ria.ru/20210930/shvetsiya-1752124110.html
В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества
В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества - РИА Новости, 30.09.2021
В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества
В шведском городе Гётеборг появились скамейки, которые помогают случайным прохожим начать и поддержать беседу, сообщает "Европульс". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T05:00
2021-09-30T05:00
2021-09-30T12:25
туризм
общество
гетеборг
швеция
новости - туризм
люди
одиночество
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730355822_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_496783f9a4625c25518a30fef4907726.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В шведском городе Гётеборг появились скамейки, которые помогают случайным прохожим начать и поддержать беседу, сообщает "Европульс".Их главная особенность — в "шпаргалках" на спинках: там написаны вопросы, которые можно задать собеседнику, и подсказки, помогающие застенчивым горожанам начать рассказывать о себе.Проект запустили на основании результатов исследования: согласно данным, от 22 до 26 процентов европейцев во время пандемии начали чувствовать себя одинокими.Ожидается, что скамейки, узнать которые можно по ярко-желтым перилам, помогут наладить социальную жизнь людям, пережившим одиночество, а также тем, кто испытывает трудности в общении.
https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html
гетеборг
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730355822_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_1335f3ffb8da941038b8a3c5bd727bfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гетеборг, швеция, новости - туризм, люди, одиночество, психология, психолог
05:00 30.09.2021 (обновлено: 12:25 30.09.2021)
В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества
В Гётеборге появились скамейки со шпаргалками, которые помогут одиноким знакомиться