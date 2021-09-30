https://ria.ru/20210930/shvetsiya-1752124110.html

В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества

В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества - РИА Новости, 30.09.2021

В Швеции установили скамейки, которые спасают от одиночества

В шведском городе Гётеборг появились скамейки, которые помогают случайным прохожим начать и поддержать беседу, сообщает "Европульс". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T05:00

2021-09-30T05:00

2021-09-30T12:25

туризм

общество

гетеборг

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одиночество

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В шведском городе Гётеборг появились скамейки, которые помогают случайным прохожим начать и поддержать беседу, сообщает "Европульс".Их главная особенность — в "шпаргалках" на спинках: там написаны вопросы, которые можно задать собеседнику, и подсказки, помогающие застенчивым горожанам начать рассказывать о себе.Проект запустили на основании результатов исследования: согласно данным, от 22 до 26 процентов европейцев во время пандемии начали чувствовать себя одинокими.Ожидается, что скамейки, узнать которые можно по ярко-желтым перилам, помогут наладить социальную жизнь людям, пережившим одиночество, а также тем, кто испытывает трудности в общении.

https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html

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общество, гетеборг, швеция, новости - туризм, люди, одиночество, психология, психолог