https://ria.ru/20210930/sberbank-1752507111.html

СМИ сообщили о колл-центре для обмана российских клиентов Сбербанка в Киеве

СМИ сообщили о колл-центре для обмана российских клиентов Сбербанка в Киеве - РИА Новости, 30.09.2021

СМИ сообщили о колл-центре для обмана российских клиентов Сбербанка в Киеве

Колл-центр, который занимается обманом клиентов российского Сбербанка, работает в центре Киева, мошенники вынуждают клиентов финансового учреждения переводить... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:48

2021-09-30T15:48

2021-09-30T15:48

технологии

украина

киев

сбербанк россии

страна.ua

россия

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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Колл-центр, который занимается обманом клиентов российского Сбербанка, работает в центре Киева, мошенники вынуждают клиентов финансового учреждения переводить им средства, сообщает интернет-издание "Страна.ua" в четверг.По данным издания, его журналист устроился на работу в такой колл-центр, офис которого расположен на улице Владимирской в центре Киева, недалеко от здания центрального аппарата Службы безопасности Украины. Однако к концу рабочего дня мошенники начали подозревать журналиста издания, поэтому ему пришлось покинуть "колл-центр"."Мы звоним гражданам России, представляемся техническими сотрудниками Сбербанка и пытаемся развести людей на то, чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши, а если у них нет денег, то, чтобы они взяли кредит и перевели деньги нам. Как это делать, написано в методичке", - цитирует издание сотрудника такого колл-центра.По данным издания, в таком колл-центре работают несколько операторов, которые по шаблону общаются с клиентами Сбербанка. Из 300 звонков в ловушку мошенников попадают пять-семь человек. Еженедельная ставка мошенников составляет 100 долларов плюс 7,5% от "сделки".Издание сообщило, что в первый день его работы работникам этого колл-центра удалось "провернуть две сделки". Обе "сделки" удалось провернуть благодаря "разводу на кредит". "Об этом указывали записи на информационной доске, где был написан план на день, который составляет 200 тысяч рублей - и показатели, кто сколько завел денег. Артем и еще одна коллега Аня смогли сделать по 170 тысяч", - сообщает издание."Бизнес серьезный. И вряд ли он мог бы существовать, не имея "крыши" в силовых структурах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736229634.html

https://ria.ru/20201230/moshenniki-1591498066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, украина, киев, сбербанк россии, страна.ua, россия