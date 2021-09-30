https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752479746.html

Саркози обжалует приговор суда

Саркози обжалует приговор суда - РИА Новости, 30.09.2021

Саркози обжалует приговор суда

Экс-президент Франции Николя Саркози, приговорённый судом во Франции к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2012 года,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:30

2021-09-30T13:30

2021-09-30T14:21

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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговорённый судом во Франции к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2012 года, подаст апелляцию на приговор, заявил адвокат политика Тьерри Эрзог."(Бывший) президент Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно", - заявил Эрзог журналистам, комментируя решения суда.Ранее в среду суд Парижа Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года. По словам судьи, экс-президент Франции должен будет провести наказание дома под электронным наблюдением, отметила судья.Сам бывший президент Франции в четверг на оглашении приговора не присутствовал.Суд признал, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупреждён о возможных перерасходах. Несмотря на это Саркози продолжил предвыборные митинги, указала судья.Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.Остальные фигуранты этого дела были приговорены судом к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, часть из этого срока они должны отбывать условно. Реальные сроки им предстоит также отбыть дома под электронным наблюдением.Единственный подсудимый, который признал факт сокрытия превышения расходов на президентскую кампанию, - заместитель главы избирательного штаба Саркози в то время Жером Лаврийе. Он приговорен судом к трем годам тюрьмы, в том числе к одному году условно.Приговор еще не вступил в силу. У подсудимых есть десять дней на его обжалование. Адвокат Саркози уже заявил, что по просьбе бывшего президента Франции подаст апелляцию. Таким образом, должен начаться новый процесс.Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.Это не первый процесс во Франции, на котором в числе подсудимых оказывает бывший президент страны. Суд Парижа 1 марта признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, предстоит новое судебное разбирательство.Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.

https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752468137.html

https://ria.ru/20210302/sarkozi-1599675937.html

https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752457242.html

https://ria.ru/20201128/frantsiya-1586595941.html

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в мире, николя саркози, париж, франция