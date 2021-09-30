Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752479746.html
Саркози обжалует приговор суда
Саркози обжалует приговор суда - РИА Новости, 30.09.2021
Саркози обжалует приговор суда
Экс-президент Франции Николя Саркози, приговорённый судом во Франции к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2012 года,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:30
2021-09-30T14:21
в мире
николя саркози
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752473422_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_5c66960048d46e95efa8b9a1530a20bb.jpg
ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговорённый судом во Франции к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2012 года, подаст апелляцию на приговор, заявил адвокат политика Тьерри Эрзог."(Бывший) президент Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно", - заявил Эрзог журналистам, комментируя решения суда.Ранее в среду суд Парижа Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года. По словам судьи, экс-президент Франции должен будет провести наказание дома под электронным наблюдением, отметила судья.Сам бывший президент Франции в четверг на оглашении приговора не присутствовал.Суд признал, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупреждён о возможных перерасходах. Несмотря на это Саркози продолжил предвыборные митинги, указала судья.Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.Остальные фигуранты этого дела были приговорены судом к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, часть из этого срока они должны отбывать условно. Реальные сроки им предстоит также отбыть дома под электронным наблюдением.Единственный подсудимый, который признал факт сокрытия превышения расходов на президентскую кампанию, - заместитель главы избирательного штаба Саркози в то время Жером Лаврийе. Он приговорен судом к трем годам тюрьмы, в том числе к одному году условно.Приговор еще не вступил в силу. У подсудимых есть десять дней на его обжалование. Адвокат Саркози уже заявил, что по просьбе бывшего президента Франции подаст апелляцию. Таким образом, должен начаться новый процесс.Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.Это не первый процесс во Франции, на котором в числе подсудимых оказывает бывший президент страны. Суд Парижа 1 марта признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, предстоит новое судебное разбирательство.Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752468137.html
https://ria.ru/20210302/sarkozi-1599675937.html
https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752457242.html
https://ria.ru/20201128/frantsiya-1586595941.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752473422_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_989b32d762adcbf8c7146a3a98a301ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, николя саркози, париж, франция
13:30 30.09.2021 (обновлено: 14:21 30.09.2021)
 
Саркози обжалует приговор суда

Экс-президент Франции Саркози попросил адвоката Эрзога подать апелляцию на приговор суда

© AP Photo / Rafael YaghobzadehБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Экс-президент Франции Николя Саркози, приговорённый судом во Франции к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2012 года, подаст апелляцию на приговор, заявил адвокат политика Тьерри Эрзог.
"(Бывший) президент Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно", - заявил Эрзог журналистам, комментируя решения суда.
Бывший президент Франции Николя Саркози выходит из здания суда в Париже - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 12:38
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
Ранее в среду суд Парижа Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года. По словам судьи, экс-президент Франции должен будет провести наказание дома под электронным наблюдением, отметила судья.
Сам бывший президент Франции в четверг на оглашении приговора не присутствовал.
Суд признал, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупреждён о возможных перерасходах. Несмотря на это Саркози продолжил предвыборные митинги, указала судья.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 22:45
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.
Остальные фигуранты этого дела были приговорены судом к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, часть из этого срока они должны отбывать условно. Реальные сроки им предстоит также отбыть дома под электронным наблюдением.
Единственный подсудимый, который признал факт сокрытия превышения расходов на президентскую кампанию, - заместитель главы избирательного штаба Саркози в то время Жером Лаврийе. Он приговорен судом к трем годам тюрьмы, в том числе к одному году условно.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 11:52
Саркози признан виновным в незаконном финансировании избирательной кампании
Приговор еще не вступил в силу. У подсудимых есть десять дней на его обжалование. Адвокат Саркози уже заявил, что по просьбе бывшего президента Франции подаст апелляцию. Таким образом, должен начаться новый процесс.
Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября 2020, 08:00
"Чемоданы денег от Каддафи" и не только. За что Саркози грозит тюрьма
Это не первый процесс во Франции, на котором в числе подсудимых оказывает бывший президент страны. Суд Парижа 1 марта признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, предстоит новое судебное разбирательство.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
 
В миреНиколя СаркозиПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
Лента новостейМолния