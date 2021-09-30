https://ria.ru/20210930/samoizolyatsiya-1752575364.html

В Ивановской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ивановской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет - РИА Новости, 30.09.2021

В Ивановской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Ограничения, направленные на предотвращение распространения COVID-19, ужесточили в Ивановской области, в частности, ввели обязательную самоизоляцию для лиц... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T21:09

2021-09-30T21:09

2021-09-30T21:09

распространение коронавируса

ивановская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Ограничения, направленные на предотвращение распространения COVID-19, ужесточили в Ивановской области, в частности, ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет, сообщило правительство региона."Введена обязательная самоизоляция для жителей региона 65 лет и старше и граждан с хроническими заболеваниями. Самоизоляцию соблюдать не нужно, если пройден полный курс вакцинации или есть антитела", - говорится в сообщении.Индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий и организаций органы власти указом обязали оценить уровень коллективного иммунитета среди работников. Если он ниже 75%, сотрудников должны будут перевести на дистанционную работу, за исключением тех, кто вакцинировался или начал курс вакцинации, либо имеет документ о наличии антител. Для работников без прививок или антител, которых невозможно перевести на удаленку, работодатель должен будет организовать обязательное ПЦР-тестирование раз в семь дней, уточняет правительство региона.Отмечается также, что проведение мероприятий разрешили при условии 100-процентного тестирования участников на отсутствие коронавируса за счет средств организатора.По данным правительства Ивановской области на 30 сентября, за сутки в регионе было выявлено 158 новых случаев COVID-19, скончались за этот же период семь человек. Полный курс вакцинации прошли 288 445 человек.

https://ria.ru/20210930/golikova-1752532397.html

ивановская область

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ивановская область, здоровье - общество, коронавирус в россии