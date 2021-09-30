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"Лаборатория Касперского" предупредила о вредоносной рассылке
"Лаборатория Касперского" предупредила о вредоносной рассылке - РИА Новости, 30.09.2021
"Лаборатория Касперского" предупредила о вредоносной рассылке
Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали вредоносную рассылку от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) - выявлено более 11 тысяч попыток запуска... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:28
2021-09-30T17:10
технологии
лаборатория касперского
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали вредоносную рассылку от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) - выявлено более 11 тысяч попыток запуска вредоносного вложения, сообщается в релизе-компании.Эксперты зафиксировали более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения, реальное ведомство не имеет никакого отношения к данной рассылке.Компания отмечает, что письмо содержит вредоносный архив с паролем, файл весит около 20 мегабайт, вредоносное вложение относится к типу RMS - ПО для удаленного доступа. Во время работы ПО использует IP-адреса и домен в зоне .ru, при подключении к командным серверам задействованы порты 5651, 4443, 8080.Пользователям, которые открыли вложение, эксперты советуют загрузить и установить антивирусный сканер, отключить устройство от интернета, в безопасном режиме перезагрузить компьютер, удалить все временные файлы, запустить сканирование на вирусы, удалить вирус или переместить его в карантин, осуществить перезагрузку компьютера, сменить пароли и обновить ПО, браузер и ОС.
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технологии, лаборатория касперского, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
15:28 30.09.2021 (обновлено: 17:10 30.09.2021)
 
"Лаборатория Касперского" предупредила о вредоносной рассылке

"Лаборатория Касперского" сообщила о вредоносной рассылке от имени ФНС

© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Fotolia / Alexander
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали вредоносную рассылку от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) - выявлено более 11 тысяч попыток запуска вредоносного вложения, сообщается в релизе-компании.
"Сегодня прошла вредоносная рассылка якобы от имени ФНС России. Рассылка началась в 23.30 29 сентября 2021 года. На электронную почту пользователей пришло письмо с темой: "Исх: № (здесь указывался произвольный номер). От: ФНС России (Запрос документов)", - говорится в сообщении.
Эксперты зафиксировали более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения, реальное ведомство не имеет никакого отношения к данной рассылке.
Компания отмечает, что письмо содержит вредоносный архив с паролем, файл весит около 20 мегабайт, вредоносное вложение относится к типу RMS - ПО для удаленного доступа. Во время работы ПО использует IP-адреса и домен в зоне .ru, при подключении к командным серверам задействованы порты 5651, 4443, 8080.
Пользователям, которые открыли вложение, эксперты советуют загрузить и установить антивирусный сканер, отключить устройство от интернета, в безопасном режиме перезагрузить компьютер, удалить все временные файлы, запустить сканирование на вирусы, удалить вирус или переместить его в карантин, осуществить перезагрузку компьютера, сменить пароли и обновить ПО, браузер и ОС.
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ТехнологииЛаборатория КасперскогоРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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