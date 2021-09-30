https://ria.ru/20210930/rassylka-1752503126.html

"Лаборатория Касперского" предупредила о вредоносной рассылке

"Лаборатория Касперского" предупредила о вредоносной рассылке - РИА Новости, 30.09.2021

"Лаборатория Касперского" предупредила о вредоносной рассылке

Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали вредоносную рассылку от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) - выявлено более 11 тысяч попыток запуска... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:28

2021-09-30T15:28

2021-09-30T17:10

технологии

лаборатория касперского

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали вредоносную рассылку от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) - выявлено более 11 тысяч попыток запуска вредоносного вложения, сообщается в релизе-компании.Эксперты зафиксировали более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения, реальное ведомство не имеет никакого отношения к данной рассылке.Компания отмечает, что письмо содержит вредоносный архив с паролем, файл весит около 20 мегабайт, вредоносное вложение относится к типу RMS - ПО для удаленного доступа. Во время работы ПО использует IP-адреса и домен в зоне .ru, при подключении к командным серверам задействованы порты 5651, 4443, 8080.Пользователям, которые открыли вложение, эксперты советуют загрузить и установить антивирусный сканер, отключить устройство от интернета, в безопасном режиме перезагрузить компьютер, удалить все временные файлы, запустить сканирование на вирусы, удалить вирус или переместить его в карантин, осуществить перезагрузку компьютера, сменить пароли и обновить ПО, браузер и ОС.

https://ria.ru/20210928/virus-1752167279.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, лаборатория касперского, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)