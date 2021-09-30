Онлайн-конференция о психологическом консультировании родителей
11 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Психологическое консультирование родителей: бесплатная горячая линия".
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Участники:
- проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Олеся ВИХРИСТЮК;
- руководитель Службы детского телефона доверия МГППУ Анна ЕРМОЛАЕВА;
- руководитель Центра психолого-педагогической, методической и консультационной помощи МГППУ Анна БЕРЕЗКИНА.
В рамках национального проекта "Образование" Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних, а также потенциальным усыновителям, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения. На мероприятии речь пойдет о работе бесплатной горячей линии.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Олеся ВИХРИСТЮК;
- руководитель Службы детского телефона доверия МГППУ Анна ЕРМОЛАЕВА;
- руководитель Центра психолого-педагогической, методической и консультационной помощи МГППУ Анна БЕРЕЗКИНА.
В рамках национального проекта "Образование" Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних, а также потенциальным усыновителям, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения. На мероприятии речь пойдет о работе бесплатной горячей линии.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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