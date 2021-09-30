https://ria.ru/20210930/psikhologicheskoe-konsultirovanie-1752508377.html

Онлайн-конференция о психологическом консультировании родителей

Онлайн-конференция о психологическом консультировании родителей - РИА Новости, 30.09.2021

Онлайн-конференция о психологическом консультировании родителей

11 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Психологическое консультирование родителей: бесплатная горячая линия".

2021-09-30T15:56

2021-09-30T15:56

2021-09-30T15:56

анонсы

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Задать вопросУчастники:- проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Олеся ВИХРИСТЮК;- руководитель Службы детского телефона доверия МГППУ Анна ЕРМОЛАЕВА;- руководитель Центра психолого-педагогической, методической и консультационной помощи МГППУ Анна БЕРЕЗКИНА.В рамках национального проекта "Образование" Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних, а также потенциальным усыновителям, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения. На мероприятии речь пойдет о работе бесплатной горячей линии.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы