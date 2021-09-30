https://ria.ru/20210930/prezidentstvo-1752463943.html

Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского

Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского - РИА Новости, 30.09.2021

Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил против второго президентского срока Владимира Зеленского и заявил, что любой президент в середине своего РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:23

2021-09-30T12:23

2021-09-30T12:23

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

партия "слуга народа"

дмитрий разумков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5022529caf7d39663816ad54d7e69aa.jpg

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил против второго президентского срока Владимира Зеленского и заявил, что любой президент в середине своего срока начинает думать о следующем сроке и это негативно влияет на его деятельность.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать."В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно. Почему?.. Человек, когда попадает во власть... Мы сейчас не о президенте Зеленском, а в целом, берем какого-то гипотетического президента. Гипотетический президент где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке. Любое обдумывание идеи о следующем отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком", - сказал Разумков в интервью изданию "Украинская правда" в ответ на вопрос, верит ли он во второй срок Зеленского.По его словам, после этого политик думает о том, как надо улучшить свой рейтинг, как его сохранить, как умножить, что надо "продать" людям для того, чтобы тебя снова избрали. "Поэтому получается, что у государства есть не пять лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а три (года)", - добавил спикер парламента.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20210910/zelenskiy-1749504484.html

https://ria.ru/20210915/zelenskiy-1750118215.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков