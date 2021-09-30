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Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского
Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского - РИА Новости, 30.09.2021
Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил против второго президентского срока Владимира Зеленского и заявил, что любой президент в середине своего РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:23
2021-09-30T12:23
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил против второго президентского срока Владимира Зеленского и заявил, что любой президент в середине своего срока начинает думать о следующем сроке и это негативно влияет на его деятельность.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать."В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно. Почему?.. Человек, когда попадает во власть... Мы сейчас не о президенте Зеленском, а в целом, берем какого-то гипотетического президента. Гипотетический президент где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке. Любое обдумывание идеи о следующем отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком", - сказал Разумков в интервью изданию "Украинская правда" в ответ на вопрос, верит ли он во второй срок Зеленского.По его словам, после этого политик думает о том, как надо улучшить свой рейтинг, как его сохранить, как умножить, что надо "продать" людям для того, чтобы тебя снова избрали. "Поэтому получается, что у государства есть не пять лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а три (года)", - добавил спикер парламента.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20210910/zelenskiy-1749504484.html
https://ria.ru/20210915/zelenskiy-1750118215.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков
12:23 30.09.2021
 
Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского

Спикер Рады Разумков выступил против второго президентского срока Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил против второго президентского срока Владимира Зеленского и заявил, что любой президент в середине своего срока начинает думать о следующем сроке и это негативно влияет на его деятельность.
В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 12:58
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
"В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно. Почему?.. Человек, когда попадает во власть... Мы сейчас не о президенте Зеленском, а в целом, берем какого-то гипотетического президента. Гипотетический президент где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке. Любое обдумывание идеи о следующем отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком", - сказал Разумков в интервью изданию "Украинская правда" в ответ на вопрос, верит ли он во второй срок Зеленского.
По его словам, после этого политик думает о том, как надо улучшить свой рейтинг, как его сохранить, как умножить, что надо "продать" людям для того, чтобы тебя снова избрали. "Поэтому получается, что у государства есть не пять лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а три (года)", - добавил спикер парламента.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 10:40
Только второй срок спасет Зеленского от тюрьмы, считает депутат Рады
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
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