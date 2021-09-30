https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

Три года ада. Как ждали приговора семьи, потерявшие детей в "Зимней вишне"

Три года ада. Как ждали приговора семьи, потерявшие детей в "Зимней вишне" - РИА Новости, 30.09.2021

Три года ада. Как ждали приговора семьи, потерявшие детей в "Зимней вишне"

В Кемерово в четверг начали зачитывать приговор по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Сейчас вердикт выносят первой восьмерке обвиняемых —... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:00

2021-09-30T08:00

2021-09-30T18:01

общество

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

торговые центры

пожар в торговом центре в кемерово

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Кемерово в четверг начали зачитывать приговор по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Сейчас вердикт выносят первой восьмерке обвиняемых — руководству ТЦ, пожарным, сотрудникам фирмы, ответственной за эксплуатацию системы оповещения при возгорании. Всех их признали виновными. Расследование и суд затянулись на три с половиной года. За это время выяснилось: "Зимнюю вишню" погубили взятки, желание сэкономить и непрофессионализм."Всех вывели через другой выход"Двадцать пятого марта 2018-го Андрей Никулин приехал в "Зимнюю вишню" с женой, десятилетним сыном, матерью и сестрой. Мальчик с тетей и бабушкой отправились смотреть мультфильм в кинотеатр, а Андрей и его супруга пошли в соседний магазин за покупками."Примерно через час мне позвонила сестра и сказала, что в зале дым, выйти они не могут, — вспоминает Андрей. — Я сразу ринулся к ним".В здание Никулин зашел вместе с пожарными — они только приехали на вызов. Дыма было много, но он еще не успел спуститься вниз — до пола оставалось метра полтора."Мне и жене постоянно звонили мама с сестрой. Мы их успокаивали, говорили, чтобы они накрыли лица одеждой и легли на пол, что помощь уже близко, — продолжает Андрей. — Параллельно я наблюдал, как пожарные прошли вперед по коридору, остановились, будто в замешательстве, и повернули обратно. Я спросил, почему они не выводят людей. Мне ответили, что уже провели всех через другой выход".После этой фразы Андрей успокоился, побежал искать родных на улице. Но среди эвакуированных их не было. Стало ясно: они остались в одном из трех кинозалов.Как уточняет Никулин, именно после его обращения начали проверять действия пожарных.Андрей ходит на заседания в суд, хотя это дается ему с трудом. Признается: уже и не надеется, что боль утихнет.Никулин и его супруга до сих пор стараются выстроить маршрут по городу в объезд "Парка ангелов", возведенного на месте сгоревшего ТЦ. Так делают многие потерпевшие.Спасительная двойняЭдуард и Марина Ковалевские до сих пор не могут вернуться в квартиру, где жили до трагедии. Вещи их детей так и стоят нетронутыми: велосипед, на котором не успел покататься девятилетний Егор, кукольный дом, где нянчила игрушки его сестра Света. Ковалевские решили: чтобы выжить после трагедии, они должны вновь стать родителями. Двадцать первого сентября у них родилась двойня."В нашем окружении не то чтобы не верили, скорее, знали: нам будет сложно. Ведь мне 47, а Эдуарду 52, — говорит Марина. — Но мы никогда не теряли надежду".За это время во многих семьях, в чей дом 25 марта пришла беда, появились дети. Родители понимают: изолировать их нельзя. Но как теперь отпустить в кино или торговый центр, не представляют.Стучались в закрытые двериЕлена Тесленко потеряла в "Зимней вишне" дочь и бывшего мужа. О пожаре она узнала в шесть вечера, когда ехала встречать родных после сеанса. Увидела их только на опознании. Взгляд упал на руки супруга — костяшки сбиты в кровь."Скорее всего, он пытался выбить дверь. Дело в том, что эвакуационные выходы закрыли на ключ. Начальник охраны на суде не отрицал, что их запирали, чтобы с улицы не забралась шпана. Но как можно было не открыть двери в экстренной ситуации?" По словам Елены, это лишь одно из десятков нарушений, выявленных в ходе следствия. Например, за работоспособностью системы оповещения на случай ЧП следил сотрудник без технического образования Александр Никитин. Он учился на повара. Саму систему из-за ложных срабатываний отключили за несколько дней до трагедии. Много вопросов у Елены и к действиям пожарных. Недалеко от места, где нашли тела ее мужа и дочери, находилось окно. Пожарные залезли в него по приставной лестнице, но дальше, как она утверждает, не пошли."Почему они не попытались через окно эвакуировать людей? Вдруг кто-то еще был жив. Сами пожарные говорят, что в помещениях была высокая температура, такая, что у них "плавились каски". Но мне отдали все вещи, которые были в тот день на Арине, — даже ботинки остались целыми", — объясняет Елена, начиная плакать.Дочь она опознала по обуви со смешными ушками.После трагедии поговорила со многими выжившими, была на десятках судебных заседаний. И считает, что на скамье подсудимых оказались не все виновные: "На четвертом этаже охранник во время эвакуации направлял людей не в том направлении — к закрытому запасному выходу. Почему его действия не проверили? Почему его признали потерпевшим?" Взятка в семь миллионовПричину пожара установили быстро: талая вода просочилась с крыши и залила светильник над детским сухим бассейном. Произошло короткое замыкание, фрагмент расплавленного пластика от лампы упал в вольер и воспламенил поролоновые кубики. Но если бы на четвертом этаже ТЦ была автоматическая система пожаротушения, огонь, скорее всего, смогли бы локализовать.Устанавливать ее, как выяснило следствие, во время реконструкции здания и не собирались. Чтобы контролирующие органы пропустили проект с нарушениями, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский дал взятку в семь миллионов рублей экс-главе инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой.Не сработала и звуковая система оповещения о пожаре. Один из обвиняемых — охранник Сергей Антюшин — утверждает: он пытался запустить ее в ручном режиме, но не смог.В очереди на приговорПосле трагедии возбудили четыре уголовных дела. По ним проходят 15 человек. Сегодня вердикт услышали те, кто отвечал за безопасность в здании или тушение пожара. В том числе руководство "Зимней вишни": генеральный и технический директора компании-собственника Юлия Богданова и Георгий Соболев, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок. По версии следствия, они создали ОПГ, в целях получения прибыли игнорировали требования пожарной безопасности. Обвинение просит для них от 13 до 14 лет и шести месяцев тюрьмы.Всех восьмерых фигурантов первого дела признали виновными, но зачитывание приговора может занять неделю, уточнил в беседе с РИА Новости адвокат общественного центра помощи пострадавшим в "Зимней вишне" Дмитрий Малинин.Рассмотрение других дел продолжится. Среди обвиняемых — должностные лица ГУ МЧС, не проследившие за соблюдением требований пожарной безопасности, экс-начальница регионального Госстройнадзора и ее сын — они за взятку закрыли глаза на нарушения. А также совладелец ТЦ.

https://ria.ru/20190325/1551990502.html

https://ria.ru/20190321/1551990023.html

https://ria.ru/20210526/narusheniya-1734126270.html

https://ria.ru/20210720/suddenok-1741997862.html

кемерово

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Паника и дым – камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово По меньшей мере 64 человека погибли при пожаре в Кемерово, где, по предварительным данным, начался пожар на четвертом этаже торгового центра в детской игровой зоне. 2021-09-30T08:00 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), торговые центры, пожар в торговом центре в кемерово