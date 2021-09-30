https://ria.ru/20210930/poklonskaya-1752576552.html

Поклонская намекнула на новую должность

Поклонская намекнула на новую должность - РИА Новости, 30.09.2021

Поклонская намекнула на новую должность

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что расскажет про свою новую должность и сферу деятельности после того, как... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T21:25

2021-09-30T21:25

2021-09-30T21:36

политика

наталья поклонская

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что расскажет про свою новую должность и сферу деятельности после того, как перестанет быть депутатом ГД - после первого пленарного заседания."Пока я еще депутат и 12 октября, по идее, должно быть проведено первое пленарное заседание Думы нового VIII созыва и после первого заседания я уже не депутат официально, После 12 октября, в ближайшие дни я сообщу всем, кем я стала", - рассказала она в в эфире радио "Комсомольская правда".Депутат намекнула на свою будущую должность и добавила, что будет стараться показать себя с лучшей стороны на новом месте."Я этому очень рада, поэтому хочу, чтобы все случилось и поэтому буду стараться в новой должности показать себя с лучшей стороны и выполнить возложенные обязанности достойно, чтобы наша Россия звучала везде и с какой-то, хотя бы маленькой стороны, еще лучше стало внести такую каплю (как получится) красоты через мою работу", - добавила она.Вместе с тем, Поклонская добавила, что во время работы в Госдуме старалась помогать людям."Дума, это не предел моих мечтаний, правда. Я старалась реализоваться в должности депутата - делала все, что могла. Могу похвастаться не законопроектами, а реальной помощью людям. То, о чем меня просили, я старалась делать, помочь".Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно". Позже Поклонская на фоне появившихся слухов о ее назначении послом в Кабо-Верде заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно.

https://ria.ru/20210828/zakharova-1747683045.html

https://ria.ru/20210918/poklonskaya-1750714228.html

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политика, наталья поклонская, россия