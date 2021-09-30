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Поклонская намекнула на новую должность
Поклонская намекнула на новую должность - РИА Новости, 30.09.2021
Поклонская намекнула на новую должность
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что расскажет про свою новую должность и сферу деятельности после того, как... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T21:25
2021-09-30T21:36
политика
наталья поклонская
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что расскажет про свою новую должность и сферу деятельности после того, как перестанет быть депутатом ГД - после первого пленарного заседания."Пока я еще депутат и 12 октября, по идее, должно быть проведено первое пленарное заседание Думы нового VIII созыва и после первого заседания я уже не депутат официально, После 12 октября, в ближайшие дни я сообщу всем, кем я стала", - рассказала она в в эфире радио "Комсомольская правда".Депутат намекнула на свою будущую должность и добавила, что будет стараться показать себя с лучшей стороны на новом месте."Я этому очень рада, поэтому хочу, чтобы все случилось и поэтому буду стараться в новой должности показать себя с лучшей стороны и выполнить возложенные обязанности достойно, чтобы наша Россия звучала везде и с какой-то, хотя бы маленькой стороны, еще лучше стало внести такую каплю (как получится) красоты через мою работу", - добавила она.Вместе с тем, Поклонская добавила, что во время работы в Госдуме старалась помогать людям."Дума, это не предел моих мечтаний, правда. Я старалась реализоваться в должности депутата - делала все, что могла. Могу похвастаться не законопроектами, а реальной помощью людям. То, о чем меня просили, я старалась делать, помочь".Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно". Позже Поклонская на фоне появившихся слухов о ее назначении послом в Кабо-Верде заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно.
https://ria.ru/20210828/zakharova-1747683045.html
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политика, наталья поклонская, россия
21:25 30.09.2021 (обновлено: 21:36 30.09.2021)
 
Поклонская намекнула на новую должность

Поклонская: постараюсь показать себя с лучшей стороны в новой должности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что расскажет про свою новую должность и сферу деятельности после того, как перестанет быть депутатом ГД - после первого пленарного заседания.
"Пока я еще депутат и 12 октября, по идее, должно быть проведено первое пленарное заседание Думы нового VIII созыва и после первого заседания я уже не депутат официально, После 12 октября, в ближайшие дни я сообщу всем, кем я стала", - рассказала она в в эфире радио "Комсомольская правда".
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Депутат намекнула на свою будущую должность и добавила, что будет стараться показать себя с лучшей стороны на новом месте.
"Я этому очень рада, поэтому хочу, чтобы все случилось и поэтому буду стараться в новой должности показать себя с лучшей стороны и выполнить возложенные обязанности достойно, чтобы наша Россия звучала везде и с какой-то, хотя бы маленькой стороны, еще лучше стало внести такую каплю (как получится) красоты через мою работу", - добавила она.
Вместе с тем, Поклонская добавила, что во время работы в Госдуме старалась помогать людям.
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"Дума, это не предел моих мечтаний, правда. Я старалась реализоваться в должности депутата - делала все, что могла. Могу похвастаться не законопроектами, а реальной помощью людям. То, о чем меня просили, я старалась делать, помочь".
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно". Позже Поклонская на фоне появившихся слухов о ее назначении послом в Кабо-Верде заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно.
 
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