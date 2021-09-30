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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210930/podgotovka-1752466395.html
Талибы открыли центр для подготовки военных в провинции Афганистана
Талибы открыли центр для подготовки военных в провинции Афганистана - РИА Новости, 30.09.2021
Талибы открыли центр для подготовки военных в провинции Афганистана
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило об открытии центра для подготовки военных в провинции Забуль, расположенной на юге страны. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:32
2021-09-30T12:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
забуль
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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило об открытии центра для подготовки военных в провинции Забуль, расположенной на юге страны."Центр военной подготовки был открыт в провинции Забуль. В первом наборе приняли участие 400 бойцов Исламского эмирата Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Twitter.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210930/afganistan-1752460019.html
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в мире, талибан, афганистан, забуль
12:32 30.09.2021 (обновлено: 12:33 30.09.2021)
 
Талибы открыли центр для подготовки военных в провинции Афганистана

Талибы заявили, что открыли центр для подготовки военных в провинций Афганистана Забуль

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило об открытии центра для подготовки военных в провинции Забуль, расположенной на юге страны.
"Центр военной подготовки был открыт в провинции Забуль. В первом наборе приняли участие 400 бойцов Исламского эмирата Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Twitter.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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