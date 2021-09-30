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В МИД ответили на обвинения в срыве совещания ОБСЕ
В МИД ответили на обвинения в срыве совещания ОБСЕ - РИА Новости, 30.09.2021
В МИД ответили на обвинения в срыве совещания ОБСЕ
Обвинение со стороны США в адрес России в "срыве" совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве является попыткой исказить истинное положение дел, заявил... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:18
2021-09-30T15:47
в мире
варшава
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обсе
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обвинение со стороны США в адрес России в "срыве" совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве является попыткой исказить истинное положение дел, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Обратили внимание на заявление главы госдепартамента США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Рассматриваем данное заявление как очередную попытку исказить истинное положение дел", - сказал Зайцев на брифинге.Ранее из обнародованного госдепом письменного заявления Блинкена стало известно, что он обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которое планировалось провести в Варшаве 27 сентября.
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в мире, варшава, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обсе, энтони блинкен, россия
15:18 30.09.2021 (обновлено: 15:47 30.09.2021)
 
В МИД ответили на обвинения в срыве совещания ОБСЕ

Замглавы департамента МИД Зайцев назвал обвинения в срыве совещания ОБСЕ искажением истины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обвинение со стороны США в адрес России в "срыве" совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве является попыткой исказить истинное положение дел, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Обратили внимание на заявление главы госдепартамента США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Рассматриваем данное заявление как очередную попытку исказить истинное положение дел", - сказал Зайцев на брифинге.
Ранее из обнародованного госдепом письменного заявления Блинкена стало известно, что он обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которое планировалось провести в Варшаве 27 сентября.
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В миреВаршаваСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОБСЕЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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