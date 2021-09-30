https://ria.ru/20210930/obvineniya-1752500553.html

В МИД ответили на обвинения в срыве совещания ОБСЕ

В МИД ответили на обвинения в срыве совещания ОБСЕ - РИА Новости, 30.09.2021

В МИД ответили на обвинения в срыве совещания ОБСЕ

Обвинение со стороны США в адрес России в "срыве" совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве является попыткой исказить истинное положение дел, заявил... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:18

2021-09-30T15:18

2021-09-30T15:47

в мире

варшава

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обсе

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обвинение со стороны США в адрес России в "срыве" совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве является попыткой исказить истинное положение дел, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Обратили внимание на заявление главы госдепартамента США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Рассматриваем данное заявление как очередную попытку исказить истинное положение дел", - сказал Зайцев на брифинге.Ранее из обнародованного госдепом письменного заявления Блинкена стало известно, что он обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которое планировалось провести в Варшаве 27 сентября.

https://ria.ru/20210929/gosdep-1752321326.html

варшава

сша

россия

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в мире, варшава, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обсе, энтони блинкен, россия