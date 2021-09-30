https://ria.ru/20210930/nikiforov-1752509886.html
МИД призвал Данию к объективному рассмотрению дела Никифорова
МИД призвал Данию к объективному рассмотрению дела Никифорова - РИА Новости, 30.09.2021
МИД призвал Данию к объективному рассмотрению дела Никифорова
Москва ожидает от Дании объективного рассмотрения дела россиянина Алексея Никифорова в ходе предстоящего апелляционного процесса, надеется на его освобождение,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:05
2021-09-30T16:05
2021-09-30T16:07
в мире
дания
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва ожидает от Дании объективного рассмотрения дела россиянина Алексея Никифорова в ходе предстоящего апелляционного процесса, надеется на его освобождение, сказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Десятого мая суд города Ольборг приговорил российского ученого Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы."Заседание назначено на 5 октября. В условиях поддерживаемых датским полиистеблишментом антироссийких настроений в стране создается впечатление, что суд лишь закрепил заранее принятые решения по нашему ученому. Ожидаем от датской стороны объективного и неполитизированного рассмотрения дела россиянина в ходе начинающегося апелляционного процесса", - сказал Зайцев на брифинге.По его словам, Россия исходит из того, что в отношении Никифорова был допущен правовой произвол и рассчитывает, что россиянин будет освобожден."Вопрос обеспечения справедливого рассмотрения дела Алексея Никифорова, соблюдение его прав и законных интересов находится на постоянном контроле в МИД нашей страны. Посольство России в Дании продолжает оказывать российскому гражданину всю необходимую консульско-правовую помощь, внимательно отслеживает ход судебного процесса, находится на связи с его адвокатом", - подчеркнул Зайцев.
https://ria.ru/20210914/zapros-1749996441.html
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в мире, дания, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
16:05 30.09.2021 (обновлено: 16:07 30.09.2021)
МИД призвал Данию к объективному рассмотрению дела Никифорова
Замглавы департамента МИД Зайцев призвал Данию к объективному рассмотрению дела Никифорова