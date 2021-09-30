https://ria.ru/20210930/moshennichestvo-1752441693.html

Экс-министра экологии Мурманской области заподозрили в мошенничестве

Экс-министра экологии Мурманской области заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 30.09.2021

Экс-министра экологии Мурманской области заподозрили в мошенничестве

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на бывшего министра природных ресурсов и экологии региона, которую подозревают в том,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:43

2021-09-30T10:43

2021-09-30T10:43

происшествия

мурманская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на бывшего министра природных ресурсов и экологии региона, которую подозревают в том, что она фиктивно устроила на работу в лесничество своего знакомого, сообщили в региональном СУСК РФ.Следователи считают, что из-за преступных действий подозреваемой учреждению "Мурманское лесничество" был причинен имущественный вред более 78 тысяч рублей.Уточняется, что в производстве следственных органов СК по Мурманской области также находится уголовное дело в отношении подозреваемой о пособничестве в растрате, то есть хищении вверенного чужого имущества лицом с использованием служебного положения. В рамках расследования этого дела следствие выяснило, что с августа по декабрь 2019 года работнику, фактически не трудившемуся в комитете по тарифному регулированию Мурманской области, незаконно выплатили заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты на сумму более 398 тысяч рублей.По данным из открытых источников, речь идет об Анне Багровой, которая занимала должность министра в указанный период. В феврале губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому был расторгнут служебный контракт с министром природных ресурсов и экологии Анной Багровой, в отношении которой в конце прошлого года была начата служебная проверка по обращению прокуратуры. Позже Багрова обратилась в суд, намереваясь восстановиться в должности, однако суд проиграла.Багрова была назначена министром экологии и природных ресурсов Мурманской области в октябре 2019 года. Ранее она занимала должность заместителя руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области, является финалистом конкурса "Лидеры Севера".

https://ria.ru/20210924/krym-1751648301.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)