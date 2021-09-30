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Экс-министра экологии Мурманской области заподозрили в мошенничестве
Экс-министра экологии Мурманской области заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 30.09.2021
Экс-министра экологии Мурманской области заподозрили в мошенничестве
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на бывшего министра природных ресурсов и экологии региона, которую подозревают в том,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:43
2021-09-30T10:43
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на бывшего министра природных ресурсов и экологии региона, которую подозревают в том, что она фиктивно устроила на работу в лесничество своего знакомого, сообщили в региональном СУСК РФ.Следователи считают, что из-за преступных действий подозреваемой учреждению "Мурманское лесничество" был причинен имущественный вред более 78 тысяч рублей.Уточняется, что в производстве следственных органов СК по Мурманской области также находится уголовное дело в отношении подозреваемой о пособничестве в растрате, то есть хищении вверенного чужого имущества лицом с использованием служебного положения. В рамках расследования этого дела следствие выяснило, что с августа по декабрь 2019 года работнику, фактически не трудившемуся в комитете по тарифному регулированию Мурманской области, незаконно выплатили заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты на сумму более 398 тысяч рублей.По данным из открытых источников, речь идет об Анне Багровой, которая занимала должность министра в указанный период. В феврале губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому был расторгнут служебный контракт с министром природных ресурсов и экологии Анной Багровой, в отношении которой в конце прошлого года была начата служебная проверка по обращению прокуратуры. Позже Багрова обратилась в суд, намереваясь восстановиться в должности, однако суд проиграла.Багрова была назначена министром экологии и природных ресурсов Мурманской области в октябре 2019 года. Ранее она занимала должность заместителя руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области, является финалистом конкурса "Лидеры Севера".
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происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:43 30.09.2021
 
Экс-министра экологии Мурманской области заподозрили в мошенничестве

Экс-министра экологии Мурманской области заподозрили в фиктивном трудоустройстве знакомого

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : СК РФ
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МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на бывшего министра природных ресурсов и экологии региона, которую подозревают в том, что она фиктивно устроила на работу в лесничество своего знакомого, сообщили в региональном СУСК РФ.
"Следствием установлено, что подозреваемая, находясь на должности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, в период с 1 января по 13 марта 2020 года совершила мошенничество и с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием фиктивно трудоустроила в ГОКУ "Мурманское лесничество" своего знакомого, который фактически трудовую функцию не выполнял", - говорится в сообщении.
Следователи считают, что из-за преступных действий подозреваемой учреждению "Мурманское лесничество" был причинен имущественный вред более 78 тысяч рублей.
Уточняется, что в производстве следственных органов СК по Мурманской области также находится уголовное дело в отношении подозреваемой о пособничестве в растрате, то есть хищении вверенного чужого имущества лицом с использованием служебного положения. В рамках расследования этого дела следствие выяснило, что с августа по декабрь 2019 года работнику, фактически не трудившемуся в комитете по тарифному регулированию Мурманской области, незаконно выплатили заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты на сумму более 398 тысяч рублей.
"Подозреваемая дала указание подчиненным сотрудникам составить кадровую документацию о его приеме на работу. Подчиненные, не осведомленные о преступных намерениях, выполнили ее указания", - уточнили в СК, добавив, что преступная деятельность женщины выявлена и пресечена при взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по области.
По данным из открытых источников, речь идет об Анне Багровой, которая занимала должность министра в указанный период. В феврале губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому был расторгнут служебный контракт с министром природных ресурсов и экологии Анной Багровой, в отношении которой в конце прошлого года была начата служебная проверка по обращению прокуратуры. Позже Багрова обратилась в суд, намереваясь восстановиться в должности, однако суд проиграла.
Багрова была назначена министром экологии и природных ресурсов Мурманской области в октябре 2019 года. Ранее она занимала должность заместителя руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области, является финалистом конкурса "Лидеры Севера".
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