https://ria.ru/20210930/lipetsk-1752568949.html

В Липецке пропавшего семилетнего ребенка нашли живым

В Липецке пропавшего семилетнего ребенка нашли живым - РИА Новости, 30.09.2021

В Липецке пропавшего семилетнего ребенка нашли живым

Правоохранители разыскали семилетнего мальчика, который пропал в Липецке после занятий в школе, сообщило управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T20:25

2021-09-30T20:25

2021-09-30T20:26

происшествия

липецк

россия

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ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Правоохранители разыскали семилетнего мальчика, который пропал в Липецке после занятий в школе, сообщило управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что первоклассник ушел в 11.00 мск четверга из школы, и до настоящего времени его местонахождение не было неизвестно. Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, к правоохранителям за помощью обратилась мама мальчика. В поисках ребенка принимали участие полицейские, волонтеры и следователи. Управление СК РФ по Липецкой области начало проверку по факту случившегося."В ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий местонахождение ребенка установлено. После школы он провел время, катаясь по городу на общественном транспорте. Мальчик передан родителям", - говорится в сообщении.Представитель управления МВД по Липецкой области рассказал РИА Новости, что ребенка нашли сотрудники патрульно-постовой службы в другой части города.Как отмечает следствие, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

https://ria.ru/20210911/malchiki-1749658478.html

липецк

россия

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происшествия, липецк, россия