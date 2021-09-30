https://ria.ru/20210930/lipetsk-1752568949.html
В Липецке пропавшего семилетнего ребенка нашли живым
В Липецке пропавшего семилетнего ребенка нашли живым - РИА Новости, 30.09.2021
В Липецке пропавшего семилетнего ребенка нашли живым
Правоохранители разыскали семилетнего мальчика, который пропал в Липецке после занятий в школе, сообщило управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T20:25
2021-09-30T20:25
2021-09-30T20:26
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ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Правоохранители разыскали семилетнего мальчика, который пропал в Липецке после занятий в школе, сообщило управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что первоклассник ушел в 11.00 мск четверга из школы, и до настоящего времени его местонахождение не было неизвестно. Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, к правоохранителям за помощью обратилась мама мальчика. В поисках ребенка принимали участие полицейские, волонтеры и следователи. Управление СК РФ по Липецкой области начало проверку по факту случившегося."В ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий местонахождение ребенка установлено. После школы он провел время, катаясь по городу на общественном транспорте. Мальчик передан родителям", - говорится в сообщении.Представитель управления МВД по Липецкой области рассказал РИА Новости, что ребенка нашли сотрудники патрульно-постовой службы в другой части города.Как отмечает следствие, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.
https://ria.ru/20210911/malchiki-1749658478.html
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происшествия, липецк, россия
20:25 30.09.2021 (обновлено: 20:26 30.09.2021)
В Липецке пропавшего семилетнего ребенка нашли живым
СК: в Липецке пропавшего первоклассника нашли живым
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости.
Правоохранители разыскали семилетнего мальчика, который пропал в Липецке
после занятий в школе, сообщило управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что первоклассник ушел в 11.00 мск четверга из школы, и до настоящего времени его местонахождение не было неизвестно. Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, к правоохранителям за помощью обратилась мама мальчика. В поисках ребенка принимали участие полицейские, волонтеры и следователи. Управление СК РФ по Липецкой области начало проверку по факту случившегося.
"В ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий местонахождение ребенка установлено. После школы он провел время, катаясь по городу на общественном транспорте. Мальчик передан родителям", - говорится в сообщении.
Представитель управления МВД по Липецкой области рассказал РИА Новости, что ребенка нашли сотрудники патрульно-постовой службы в другой части города.
Как отмечает следствие, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.