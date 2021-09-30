https://ria.ru/20210930/kredit-1752436461.html
В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России
В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России - РИА Новости, 30.09.2021
В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России
Аргентина анализирует возможность обращения к России за кредитом на совместные проекты в сфере ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Аргентины в РФ Эдуардо... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:10
2021-09-30T10:10
2021-09-30T10:10
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
дмитрий феоктистов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752293808_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_403fa6f9557693878e280518ad060062.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Аргентина анализирует возможность обращения к России за кредитом на совместные проекты в сфере ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн."Это тоже анализируется. Это только разговоры, которые нужны для осуществления проектов. Когда идут переговоры о ВТС или о научно-техническом сотрудничестве, речь опять идет о финансировании. Это не раздельные темы. Все эти проекты связаны с финансированием", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, планирует ли Аргентина просить Россию выделить ей кредит на совместные проекты в сфере ВТС.Буэнос-Айрес ценит возможности России в военно-технической сфере, "это страна-лидер", но финансовый вопрос важен, указал Зуайн.Переговоры между министерствами обороны по теме совместных проектов в области ВТС идут постоянно, сказал он, добавив, что о деталях переговоров ему неизвестно.Ранее посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов сообщил, что Буэнос-Айрес интересуется совместными с Россией проектами в сфере ВТС, которые бы предусматривали частичную локализацию производства.
https://ria.ru/20210604/vertolet-1735542764.html
https://ria.ru/20210921/sputnikv-1751161061.html
буэнос-айрес (город)
аргентина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752293808_119:0:2435:1737_1920x0_80_0_0_0f6acd18e97c28a44c0248f744ff2ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, дмитрий феоктистов, россия
В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России
Аргентина проанализирует возможность запросить кредит у России на проекты в сфере ВТС