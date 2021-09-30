https://ria.ru/20210930/kredit-1752436461.html

В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России

В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России - РИА Новости, 30.09.2021

В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России

Аргентина анализирует возможность обращения к России за кредитом на совместные проекты в сфере ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Аргентины в РФ Эдуардо... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:10

2021-09-30T10:10

2021-09-30T10:10

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аргентина

дмитрий феоктистов

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Аргентина анализирует возможность обращения к России за кредитом на совместные проекты в сфере ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн."Это тоже анализируется. Это только разговоры, которые нужны для осуществления проектов. Когда идут переговоры о ВТС или о научно-техническом сотрудничестве, речь опять идет о финансировании. Это не раздельные темы. Все эти проекты связаны с финансированием", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, планирует ли Аргентина просить Россию выделить ей кредит на совместные проекты в сфере ВТС.Буэнос-Айрес ценит возможности России в военно-технической сфере, "это страна-лидер", но финансовый вопрос важен, указал Зуайн.Переговоры между министерствами обороны по теме совместных проектов в области ВТС идут постоянно, сказал он, добавив, что о деталях переговоров ему неизвестно.Ранее посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов сообщил, что Буэнос-Айрес интересуется совместными с Россией проектами в сфере ВТС, которые бы предусматривали частичную локализацию производства.

https://ria.ru/20210604/vertolet-1735542764.html

https://ria.ru/20210921/sputnikv-1751161061.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

россия

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, дмитрий феоктистов, россия