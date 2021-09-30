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В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России
В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России - РИА Новости, 30.09.2021
В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России
Аргентина анализирует возможность обращения к России за кредитом на совместные проекты в сфере ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Аргентины в РФ Эдуардо... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:10
2021-09-30T10:10
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
дмитрий феоктистов
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Аргентина анализирует возможность обращения к России за кредитом на совместные проекты в сфере ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн."Это тоже анализируется. Это только разговоры, которые нужны для осуществления проектов. Когда идут переговоры о ВТС или о научно-техническом сотрудничестве, речь опять идет о финансировании. Это не раздельные темы. Все эти проекты связаны с финансированием", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, планирует ли Аргентина просить Россию выделить ей кредит на совместные проекты в сфере ВТС.Буэнос-Айрес ценит возможности России в военно-технической сфере, "это страна-лидер", но финансовый вопрос важен, указал Зуайн.Переговоры между министерствами обороны по теме совместных проектов в области ВТС идут постоянно, сказал он, добавив, что о деталях переговоров ему неизвестно.Ранее посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов сообщил, что Буэнос-Айрес интересуется совместными с Россией проектами в сфере ВТС, которые бы предусматривали частичную локализацию производства.
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, дмитрий феоктистов, россия
10:10 30.09.2021
 
В Аргентине проанализируют возможность запросить кредит у России

Аргентина проанализирует возможность запросить кредит у России на проекты в сфере ВТС

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосол Аргентины в России Эдуардо Зуайн
Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Аргентина анализирует возможность обращения к России за кредитом на совместные проекты в сфере ВТС, заявил в интервью РИА Новости посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн.
"Это тоже анализируется. Это только разговоры, которые нужны для осуществления проектов. Когда идут переговоры о ВТС или о научно-техническом сотрудничестве, речь опять идет о финансировании. Это не раздельные темы. Все эти проекты связаны с финансированием", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, планирует ли Аргентина просить Россию выделить ей кредит на совместные проекты в сфере ВТС.
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Буэнос-Айрес ценит возможности России в военно-технической сфере, "это страна-лидер", но финансовый вопрос важен, указал Зуайн.
Переговоры между министерствами обороны по теме совместных проектов в области ВТС идут постоянно, сказал он, добавив, что о деталях переговоров ему неизвестно.
Ранее посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов сообщил, что Буэнос-Айрес интересуется совместными с Россией проектами в сфере ВТС, которые бы предусматривали частичную локализацию производства.
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В миреБуэнос-Айрес (город)АргентинаДмитрий ФеоктистовРоссия
 
 
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