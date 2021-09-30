https://ria.ru/20210930/krapovyy_beret-1752442036.html

В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета

В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета - РИА Новости, 30.09.2021

В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета

Претендующие на краповый берет бойцы Росгвардии должны выдержать взрывы, имитацию обстановки боя с холостой стрельбой, боевой техникой и светозвуковыми и... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:45

2021-09-30T10:45

2021-09-30T15:29

общество

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735576886_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_0862031b905bc7aad3f33fc400bee6aa.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Претендующие на краповый берет бойцы Росгвардии должны выдержать взрывы, имитацию обстановки боя с холостой стрельбой, боевой техникой и светозвуковыми и светошумовыми гранатами, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.По его словам, бойцы для сдачи на краповый берет проходят тактический марш. Это 10-километровый марш-бросок в полном обмундировании, в ходе которого нужно преодолеть водные преграды, "минную" полосу и участки условно зараженной местности. В ходе его на них оказывается психологическое воздействие."Это взрывы, имитация боевой обстановки в полном объеме с холостой стрельбой, преодоление участков зараженной местности - имитационными средствами, конечно, участков, которые задымлены", - сказал Семиляк.Он отметил, что специальные группы обозначения также участвуют в психологическом воздействии, используется боевая техника, применяются светозвуковые и светошумовые гранаты.Полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210604/ispytaniya-1735577543.html

https://ria.ru/20210930/spetsnaz-1752426991.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия