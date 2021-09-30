10:45 30.09.2021 (обновлено: 15:29 30.09.2021)
В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета
Генерал Семиляк: бойцы Росгвардии для крапового берета должны выдержать имитацию боя
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения "Барс" в Татарстане
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Претендующие на краповый берет бойцы Росгвардии должны выдержать взрывы, имитацию обстановки боя с холостой стрельбой, боевой техникой и светозвуковыми и светошумовыми гранатами, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.
По его словам, бойцы для сдачи на краповый берет проходят тактический марш. Это 10-километровый марш-бросок в полном обмундировании, в ходе которого нужно преодолеть водные преграды, "минную" полосу и участки условно зараженной местности. В ходе его на них оказывается психологическое воздействие.
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"Это взрывы, имитация боевой обстановки в полном объеме с холостой стрельбой, преодоление участков зараженной местности - имитационными средствами, конечно, участков, которые задымлены", - сказал Семиляк.
Он отметил, что специальные группы обозначения также участвуют в психологическом воздействии, используется боевая техника, применяются светозвуковые и светошумовые гранаты.