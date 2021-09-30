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В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета
В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета - РИА Новости, 30.09.2021
В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета
Претендующие на краповый берет бойцы Росгвардии должны выдержать взрывы, имитацию обстановки боя с холостой стрельбой, боевой техникой и светозвуковыми и... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:45
2021-09-30T15:29
общество
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Претендующие на краповый берет бойцы Росгвардии должны выдержать взрывы, имитацию обстановки боя с холостой стрельбой, боевой техникой и светозвуковыми и светошумовыми гранатами, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.По его словам, бойцы для сдачи на краповый берет проходят тактический марш. Это 10-километровый марш-бросок в полном обмундировании, в ходе которого нужно преодолеть водные преграды, "минную" полосу и участки условно зараженной местности. В ходе его на них оказывается психологическое воздействие."Это взрывы, имитация боевой обстановки в полном объеме с холостой стрельбой, преодоление участков зараженной местности - имитационными средствами, конечно, участков, которые задымлены", - сказал Семиляк.Он отметил, что специальные группы обозначения также участвуют в психологическом воздействии, используется боевая техника, применяются светозвуковые и светошумовые гранаты.Полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210604/ispytaniya-1735577543.html
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общество, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
10:45 30.09.2021 (обновлено: 15:29 30.09.2021)
 
В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета

Генерал Семиляк: бойцы Росгвардии для крапового берета должны выдержать имитацию боя

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения "Барс" в Татарстане
На квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Претендующие на краповый берет бойцы Росгвардии должны выдержать взрывы, имитацию обстановки боя с холостой стрельбой, боевой техникой и светозвуковыми и светошумовыми гранатами, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.
По его словам, бойцы для сдачи на краповый берет проходят тактический марш. Это 10-километровый марш-бросок в полном обмундировании, в ходе которого нужно преодолеть водные преграды, "минную" полосу и участки условно зараженной местности. В ходе его на них оказывается психологическое воздействие.
На квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Это взрывы, имитация боевой обстановки в полном объеме с холостой стрельбой, преодоление участков зараженной местности - имитационными средствами, конечно, участков, которые задымлены", - сказал Семиляк.
Он отметил, что специальные группы обозначения также участвуют в психологическом воздействии, используется боевая техника, применяются светозвуковые и светошумовые гранаты.
Полный текст интервью >>>
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ОбществоБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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