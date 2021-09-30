https://ria.ru/20210930/kosmos-1752478379.html
Песков рассказал о работе по созданию российской космической станции
Песков рассказал о работе по созданию российской космической станции - РИА Новости, 30.09.2021
Песков рассказал о работе по созданию российской космической станции
Работа над проектом по созданию российской национальной космической станции ведется, обсуждается бюджет и согласование с разными ведомствами, заявил... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:23
2021-09-30T13:23
2021-09-30T13:23
владимир путин
дмитрий песков
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Работа над проектом по созданию российской национальной космической станции ведется, обсуждается бюджет и согласование с разными ведомствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду президент России Владимир Путин провел совещание по перспективам развития космонавтики."Безусловно, эта работа ведется. Это вопрос бюджетирования, все параметры должны быть заложены в бюджет, перед этим они должны быть согласованы со всеми ведомствами. Это та работа, которая должна вестись, она не может быть не поддержана, но это объемная работа, которая затрагивает интересы многих ведомств, поэтому надо будет много согласовывать всего", - сказал Песков журналистам.Ранее сообщалось, что Россия приступает к проектированию новой Российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС.
https://ria.ru/20210929/mks-1752246290.html
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владимир путин, дмитрий песков, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
Песков рассказал о работе по созданию российской космической станции
Песков: обсуждается бюджет для создания российской национальной космической станции