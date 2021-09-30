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Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19

Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19

В последнее время в России все чаще наблюдаются тяжелые формы коронавируса у пациентов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:10

2021-09-30T14:10

2021-09-30T14:10

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В последнее время в России все чаще наблюдаются тяжелые формы коронавируса у пациентов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Следует отметить, что в последнее время течение заболевания (коронавирусом - ред.) отличается быстрым приростом, быстрым распространением. Мы видим чаще тяжелые формы, в том числе вовлекается молодое население с тяжелыми исходами и осложнениями", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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