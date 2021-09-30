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Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19
Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19
В последнее время в России все чаще наблюдаются тяжелые формы коронавируса у пациентов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:10
2021-09-30T14:10
2021-09-30T14:10
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В последнее время в России все чаще наблюдаются тяжелые формы коронавируса у пациентов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Следует отметить, что в последнее время течение заболевания (коронавирусом - ред.) отличается быстрым приростом, быстрым распространением. Мы видим чаще тяжелые формы, в том числе вовлекается молодое население с тяжелыми исходами и осложнениями", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19
Глава Минздрава Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19