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Песков объяснил особые меры по коронавирусу в отношении Путина

Песков объяснил особые меры по коронавирусу в отношении Путина - РИА Новости, 30.09.2021

Песков объяснил особые меры по коронавирусу в отношении Путина

Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому в отношении президента РФ Владимира Путина, который накануне вышел из самоизоляции, действуют особые... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:29

2021-09-30T13:29

2021-09-30T13:29

распространение коронавируса

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому в отношении президента РФ Владимира Путина, который накануне вышел из самоизоляции, действуют особые меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Песков заявил, что Путин де-факто вышел из режима самоизоляции в среду, в день проведения личной встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом,Песков подчеркнул, что эта "система очень гибкая", и в отношении президента самоизоляция ни коем образом не ограничивает содержательную часть его работы."Так или иначе элементы этого, с точки зрения оперативности и экономии времени, конечно, это с нами теперь на всю жизнь останется", - добавил Песков в ответ на вопрос, может ли процесс работы по ВКС быть задействован на постоянной основе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19