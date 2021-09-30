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Песков объяснил особые меры по коронавирусу в отношении Путина
Песков объяснил особые меры по коронавирусу в отношении Путина - РИА Новости, 30.09.2021
Песков объяснил особые меры по коронавирусу в отношении Путина
Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому в отношении президента РФ Владимира Путина, который накануне вышел из самоизоляции, действуют особые... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:29
2021-09-30T13:29
2021-09-30T13:29
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому в отношении президента РФ Владимира Путина, который накануне вышел из самоизоляции, действуют особые меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Песков заявил, что Путин де-факто вышел из режима самоизоляции в среду, в день проведения личной встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом,Песков подчеркнул, что эта "система очень гибкая", и в отношении президента самоизоляция ни коем образом не ограничивает содержательную часть его работы."Так или иначе элементы этого, с точки зрения оперативности и экономии времени, конечно, это с нами теперь на всю жизнь останется", - добавил Песков в ответ на вопрос, может ли процесс работы по ВКС быть задействован на постоянной основе.
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РИА Новости
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владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Песков объяснил особые меры по коронавирусу в отношении Путина
Песков: ситуация с COVID-19 напряженная, поэтому в отношении Путина действуют особые меры
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому в отношении президента РФ Владимира Путина
, который накануне вышел из самоизоляции, действуют особые меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Ранее Песков заявил, что Путин де-факто вышел из режима самоизоляции в среду, в день проведения личной встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом,
"Да, он продолжает в обычном режиме. Сейчас просто так получается, что большая часть мероприятий идет в ВКС, но, конечно, вчера вы видели, он встречался с Эрдоганом, поэтому тут, конечно, значит, что он вышел с самоизоляции... Ситуация эпидемиологическая напряженная, и естественно, в отношении главы государства применяются особые меры предосторожности", - сказал Песков, отвечая на вопрос есть ли вероятность, что при определенных обстоятельствах Путин вернется в режим самоизоляции, из которого недавно вышел.
Песков подчеркнул, что эта "система очень гибкая", и в отношении президента самоизоляция ни коем образом не ограничивает содержательную часть его работы.
"Так или иначе элементы этого, с точки зрения оперативности и экономии времени, конечно, это с нами теперь на всю жизнь останется", - добавил Песков в ответ на вопрос, может ли процесс работы по ВКС быть задействован на постоянной основе.