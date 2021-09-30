https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752457782.html

В России за сутки выявили максимум новых случаев COVID-19 с 25 июля

В России за сутки выявили максимум новых случаев COVID-19 с 25 июля - РИА Новости, 30.09.2021

В России за сутки выявили максимум новых случаев COVID-19 с 25 июля

Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 25 июля (23 888), рост до 7 511 026, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:57

2021-09-30T11:57

2021-09-30T11:57

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 25 июля (23 888), рост до 7 511 026, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 25 июля в стране было зарегистрировано 24 072 новых случая заболевания."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 888 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 020 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрированы 7 511 026 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,32%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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