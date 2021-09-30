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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752436780.html
Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 30.09.2021
Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается последние 5-7 дней в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:13
2021-09-30T10:31
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
общество
андрей воробьев
московская областная дума
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается последние 5-7 дней в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня ещё и ковид. Вот сейчас мы видим последние 5-7 дней опять стабильный рост и числа выявленных, и госпитализация подросла", - сказал Воробьев на открытии первого заседания Мособлдумы седьмого созыва.
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество, андрей воробьев, московская областная дума, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:13 30.09.2021 (обновлено: 10:31 30.09.2021)
 
Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

Воробьев сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье в последнюю неделю

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается последние 5-7 дней в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня ещё и ковид. Вот сейчас мы видим последние 5-7 дней опять стабильный рост и числа выявленных, и госпитализация подросла", - сказал Воробьев на открытии первого заседания Мособлдумы седьмого созыва.
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Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19ОбществоАндрей ВоробьевМосковская областная думаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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