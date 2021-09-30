https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752436780.html

Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 30.09.2021

Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается последние 5-7 дней в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:13

2021-09-30T10:13

2021-09-30T10:31

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

общество

андрей воробьев

московская областная дума

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается последние 5-7 дней в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня ещё и ковид. Вот сейчас мы видим последние 5-7 дней опять стабильный рост и числа выявленных, и госпитализация подросла", - сказал Воробьев на открытии первого заседания Мособлдумы седьмого созыва.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество, андрей воробьев, московская областная дума, здоровье - общество, коронавирус в россии