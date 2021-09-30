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Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 30.09.2021
Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается последние 5-7 дней в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:13
2021-09-30T10:13
2021-09-30T10:31
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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андрей воробьев
московская областная дума
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается последние 5-7 дней в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня ещё и ковид. Вот сейчас мы видим последние 5-7 дней опять стабильный рост и числа выявленных, и госпитализация подросла", - сказал Воробьев на открытии первого заседания Мособлдумы седьмого созыва.
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество, андрей воробьев, московская областная дума, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:13 30.09.2021 (обновлено: 10:31 30.09.2021)
Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Воробьев сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье в последнюю неделю