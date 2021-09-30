https://ria.ru/20210930/iznasilovanie-1752454456.html

В Индии задержали 33 человека по делу об изнасиловании 15-летней девочки

В Индии задержали 33 человека по делу об изнасиловании 15-летней девочки - РИА Новости, 30.09.2021

В Индии задержали 33 человека по делу об изнасиловании 15-летней девочки

Полиция Индии задержала 33 человека по обвинению в групповом изнасиловании 15-летней девочки, сообщает Hindustan Times. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:41

2021-09-30T11:41

2021-09-30T11:41

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен - РИА Новости. Полиция Индии задержала 33 человека по обвинению в групповом изнасиловании 15-летней девочки, сообщает Hindustan Times."Все 33 обвиняемых, указанных в отчете о первичном расследовании, в настоящее время арестованы, и пока в ходе расследования не появилось никаких новых имен", - сказал старший инспектор полиции Дадахари Чауре.Он отметил, что прошедший накануне суд продлил сроки заключения 22 обвиняемым до 4 октября, дела остальных будут рассматриваться в ближайшее время.Жертва этого преступления, жительница населенного пункта Домбивали на востоке страны, подвергалась неоднократным изнасилованиям с января по сентябрь этого года, пока не сообщила об этом в полицию. По данным полиции, первым насильником девушки был человек, с которым у нее были отношения. Этот человек также угрожал девушке опубликовать интимное видео, если она будет сопротивляться повторным сексуальным нападениям, а позже распространил видео среди своих друзей и знакомых. В группу преступников входят люди в возрасте 20-25 лет, а также двое несовершеннолетних.Местные СМИ уже назвали это преступление "делом об изнасилованием в Домбивали" по аналогии с "делом Нирбхайи" - об изнасиловании студентки-парамедика в 2012 году."Дело Нирбхайи" получило в Индии широкий общественный резонанс. Изнасилование и последовавшая смерть девушки привели к масштабным акциям в различных городах Индии, в Нью-Дели студенты попыталась прорваться к президентскому дворцу, что привело к столкновениям с полицией и гибели одного стража порядка. В 2013 году под давлением общественности были приняты новые нормы, ужесточившие наказание за изнасилование. Преступники были казнены только в 2020 году, неоднократно затягивая рассмотрение дела просьбами о помиловании.Индия считается одной из самых небезопасных стран для женщин. Полиция регулярно сообщает о новых случаях домашнего насилия, сексуальных домогательств и убийств женщин.

https://ria.ru/20210924/indiya-1751673293.html

https://ria.ru/20210823/ugoscheniya-1746947432.html

https://ria.ru/20210727/davka-1743087120.html

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