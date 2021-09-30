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В Германии выдали ордер на арест экс-сотрудницы концлагеря Штутгоф
В Германии выдали ордер на арест экс-сотрудницы концлагеря Штутгоф - РИА Новости, 30.09.2021
В Германии выдали ордер на арест экс-сотрудницы концлагеря Штутгоф
Суд в Германии выдал ордер на арест 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарши коменданта нацистского концлагеря Штутгоф, которая не явилась на заседание суда по РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:31
2021-09-30T13:07
в мире
германия
гданьск
польша
вторая мировая война (1939-1945)
без срока давности
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БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. Суд в Германии выдал ордер на арест 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарши коменданта нацистского концлагеря Штутгоф, которая не явилась на заседание суда по ее делу, сообщает в четверг издание Spiegel.Фурхнер работала секретарем у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что она обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год."Подсудимая находится в бегах, суд выдал ордер на арест", - заявил председательствующий судья Доминик Гросс, слова которого приводит журнал.Сообщается, что рано утром в четверг Фурхнер вышла из дома престарелых, где она проживает, и на такси доехала до станции Нордерштедт-Митте. Что у нее при себе и куда женщина направляется, "совершенно непонятно", но сама она ранее написала в письме председательствующему судье, что опасается издевательств и насмешек, пишет издание.Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html
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германия
гданьск
польша
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в мире, германия, гданьск, польша, вторая мировая война (1939-1945), без срока давности
12:31 30.09.2021 (обновлено: 13:07 30.09.2021)
 
В Германии выдали ордер на арест экс-сотрудницы концлагеря Штутгоф

В ФРГ выдали ордер на арест 96-летней экс-секретарши коменданта концлагеря Штутгоф Фурхнер

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. Суд в Германии выдал ордер на арест 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарши коменданта нацистского концлагеря Штутгоф, которая не явилась на заседание суда по ее делу, сообщает в четверг издание Spiegel.
Фурхнер работала секретарем у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что она обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.
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"Подсудимая находится в бегах, суд выдал ордер на арест", - заявил председательствующий судья Доминик Гросс, слова которого приводит журнал.
Сообщается, что рано утром в четверг Фурхнер вышла из дома престарелых, где она проживает, и на такси доехала до станции Нордерштедт-Митте. Что у нее при себе и куда женщина направляется, "совершенно непонятно", но сама она ранее написала в письме председательствующему судье, что опасается издевательств и насмешек, пишет издание.
Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
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