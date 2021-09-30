https://ria.ru/20210930/germaniya-1752466292.html

В Германии выдали ордер на арест экс-сотрудницы концлагеря Штутгоф

В Германии выдали ордер на арест экс-сотрудницы концлагеря Штутгоф - РИА Новости, 30.09.2021

В Германии выдали ордер на арест экс-сотрудницы концлагеря Штутгоф

Суд в Германии выдал ордер на арест 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарши коменданта нацистского концлагеря Штутгоф, которая не явилась на заседание суда по РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:31

2021-09-30T12:31

2021-09-30T13:07

в мире

германия

гданьск

польша

вторая мировая война (1939-1945)

без срока давности

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БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. Суд в Германии выдал ордер на арест 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарши коменданта нацистского концлагеря Штутгоф, которая не явилась на заседание суда по ее делу, сообщает в четверг издание Spiegel.Фурхнер работала секретарем у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что она обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год."Подсудимая находится в бегах, суд выдал ордер на арест", - заявил председательствующий судья Доминик Гросс, слова которого приводит журнал.Сообщается, что рано утром в четверг Фурхнер вышла из дома престарелых, где она проживает, и на такси доехала до станции Нордерштедт-Митте. Что у нее при себе и куда женщина направляется, "совершенно непонятно", но сама она ранее написала в письме председательствующему судье, что опасается издевательств и насмешек, пишет издание.Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.

https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html

https://ria.ru/20200511/1571181825.html

германия

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в мире, германия, гданьск, польша, вторая мировая война (1939-1945), без срока давности