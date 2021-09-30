https://ria.ru/20210930/elektrichestvo-1752367809.html

Горец построил ГЭС и бесплатно раздает электричество

Горец построил ГЭС и бесплатно раздает электричество - РИА Новости, 30.09.2021

Горец построил ГЭС и бесплатно раздает электричество

Жители высокогорного аула Джимара в Северной Осетии часто оставались без света и тепла. Теперь перебоев нет — Ахсар Варзиев сам собрал гидроэлектростанцию из... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:00

2021-09-30T08:00

2021-09-30T13:35

общество

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владикавказ

северный кавказ

ремонт

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Жители высокогорного аула Джимара в Северной Осетии часто оставались без света и тепла. Теперь перебоев нет — Ахсар Варзиев сам собрал гидроэлектростанцию из металлолома. Изобретением заинтересовались в других труднодоступных уголках Северного Кавказа.Самодельная ГЭСНебольшое село Джимара стоит у горной реки Гизельдон. Раньше долину между ним и центром сельского поселения — Даргавсом — называли "ущельем мельниц". В советские годы здесь добывали цинк и свинец. В 1980-х запустили старейшую на Северном Кавказе Гизельдонскую ГЭС.Но мощь реки жители Джимары использовали и раньше. Первую электростанцию в селе построил отец Варзиева еще в 1967-м. Она вырабатывала всего один киловатт в час и прослужила два года, пока не смыло наводнением."У отца ни бульдозера, ни экскаватора не было. Расчищал каналы и земляные насыпи прямо лопатой. Я тоже помогал. Больше всего мне нравилось подливать масло в редуктор", — вспоминает 58-летний Ахсар. Тогда он и не думал, что спустя годы повторит изобретение отца.После армии Ахсар переехал во Владикавказ, поступил в политехнический техникум. Затем устроился в милицию: сперва служил в городском отделении, позже перевелся в Даргавс. Попав под сокращение, решил открыть камнерезный цех. Станки для обработки тигрового мрамора, которого в окрестностях Джимары очень много, соорудил собственными руками. Чтобы не тратиться на электричество, начал конструировать мини-ГЭС.Станцию собирали в основном из металлолома, найденного в заброшенных шахтах. А также из деталей списанной строительной техники, которую здесь оставили геологи после распада СССР. Например, редуктор — от трактора, генератор и вал — от автомобиля, турбина — из шахтного вентилятора.Самыми сложными оказались земляные работы. По словам Варзиева, воды в реке достаточно для выработки электричества, однако скорость течения небольшая. Тогда он отвел русло, чтобы получился более резкий перепад. Бурный поток по желобу под углом 45 градусов обрушивается на турбину диаметром два метра. Колесо с тридцатью лопастями совершает до 90 оборотов в минуту. Дальше дело за генератором.Станция дает минимум 37 киловатт в час, может и до пятидесяти. Но чтобы обеспечить дом светом и теплом, Ахсару достаточно пяти. "Чем сильнее напор воды, тем выше напряжение. По мере возрастания включаются балласты — они снимают нагрузку. Аккумулировать излишки — процесс очень дорогостоящий", — объясняет Ахсар.Из-за переменчивой погоды в горах часто не бывает электричества. Поэтому Варзиев подключил к самодельной ГЭС все дома в ауле, его установка работает круглый год бесперебойно.Односельчане очень обрадовались находчивости соседа. А вот местные чиновники сперва не оценили его старания и даже пытались уличить в воровстве. "Но не вышло, — смеется Ахсар. — Представьте: непогода, люди ужинают при свечах. И только у меня дома свет. Как я могу просто сидеть сложа руки и не поделиться?"Вести о частной ГЭС быстро разошлись по республике и близлежащим регионам. Желающих иметь такую же с каждым годом все больше."Не все разбираются в вопросах энергетики, а это важно. Механизм простой, но за ним глаз да глаз, — говорит Ахсар. — Самый распространенный вопрос: законны ли такие ГЭС. По сути, не запрещены. Если выработка не превышает ста киловатт, все в порядке. А вот если больше — тогда нужно заключать договор с ЛЭП и платить налоги"."Жить в горах непросто"Дом Ахсара видно издалека: красная крыша, рядом с участком — экскаватор, бульдозер, трактор. Тяжелая техника в селе есть только у него. Помимо электричества, он отвечает и за дороги, которые по весне размывает, а зимой покрывает льдом и снегом. Ближайший населенный пункт Даргавс со школой и магазином — в трех километрах. Если не чистить грунтовку, то жители Джимары будут отрезаны от цивилизации."Река бурлит круглый год: зимой вода течет из родников, летом подключаются ледники. В холода она может выйти из берегов, тогда образуются плотные наледи. На склонах высок риск сорваться с обрыва. Поэтому обязательно нужно лед расколоть, посыпать дорогу грунтом", — рассказывает Ахсар.Кроме того, почти каждый год сходит сель — мощный поток воды и обломков горной породы. Вручную расчистить последствия грязевой лавины крайне сложно. Ахсару особенно запомнился сентябрь 2002-го: в Кармадонском ущелье сошел пятикилометровый ледник Колка. Тогда погибли 19 человек, 106 пропали без вести."Про нас вообще забыли, никто так и не заглянул, чтобы узнать, живы ли мы, — вспоминает Варзиев. — Завел свой бульдозер 75-го года выпуска и начал пробираться сквозь завалы".Он считает: если бы ситуацию контролировали местные, проблем бы не было. "Ремонт проводят городские службы по тендеру. Они видят в дороге прежде всего деньги. А мы — путь, по которому каждый день возвращаемся домой. Нужен ответственный на месте — тогда будет порядок".Еще одна головная боль — водоснабжение. На многочисленные просьбы заменить заржавевшие трубы у чиновников ответ один: "Нет денег". Поэтому летом жители Джимары за свой счет проложили 1,6 километра трубопровода. Потратили почти 600 тысяч."Вода самотеком идет из родника. В следующем году нужно еще два километра обновить. Я вложил сотню — продал бычка, — говорит Ахсар. — Так и живем: надежда только на себя".Хозйство он ведет с женой, сын — во Владикавказе. Держат скот, заготавливают мясо, молочные продукты — этим и зарабатывают.Дом Варзиевых стоит неподалеку от Мидаграбинских водопадов и Кармадонских лечебных ванн — эти места очень популярны у туристов. "Если нужно кого подбросить — я с удовольствием. Есть туристы, которые приезжают к нам чуть ли не каждый год. И деньги с них не возьмешь — уже сдружились", — рассказывает Ахсар.Многих путешественников старается приютить. Приезжают в основном любители активного отдыха и экстремальных видов спорта."Была бы развитая инфраструктура, в Северную Осетию потянулись бы и другие. И местные лучше бы зажили, ведь тогда появились бы хоть какие-то рабочие места, — продолжает Варзиев. — Некоторые до сих пор с опаской к нам относятся. Мол, "в горах убивают". С этим стереотипом надо бороться".Жить в горах непросто, не скрывает он. Но это не повод уезжать: нет комфортных условий — значит, нужно их создать. Ахсар готов построить ГЭС всем желающим из труднодоступных сел, лишь бы не бросали родные дома.

ссср

владикавказ

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, владикавказ, северный кавказ, ремонт, дороги