https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752518807.html

"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег Доброхотова

"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег Доброхотова - РИА Новости, 30.09.2021

"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег Доброхотова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о незаконном пересечении границы главредом The Insider* (признан в РФ СМИ-иноагентом) РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:34

2021-09-30T16:34

2021-09-30T17:32

в мире

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

макс ван дер верфф

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россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о незаконном пересечении границы главредом The Insider* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Романом Доброхотовым."Интересно, копыта привязывал к ногам, или и без них следы не выдали?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.В советское время было распространено представление, что иностранные шпионы для пересечения границы надевают копыта, чтобы "замаскироваться" под животных и запутать пограничников. Такой прием упоминается во многих книгах и фильмах, в частности в книге прапорщика Александра Смолина "Следовая полоса".Сегодня ФСБ РФ сообщила, что Доброхотов почти два месяца назад незаконно пересек границу России в направлении Украины "при посредничестве иных лиц". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы". Доброхотова планируется объявить в розыск.Исходя за оглашенной ФСБ даты, журналист бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова по этому делу статус свидетеля.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* Признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752495335.html

https://ria.ru/20210728/delo-1743210718.html

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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, макс ван дер верфф, the insider, россия, роман доброхотов