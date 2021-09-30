16:34 30.09.2021 (обновлено: 17:32 30.09.2021)
"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег Доброхотова
Захарова о побеге Доброхотова на Украину: интересно, копыта привязывал к ногам?
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о незаконном пересечении границы главредом The Insider* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Романом Доброхотовым.
"Интересно, копыта привязывал к ногам, или и без них следы не выдали?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В советское время было распространено представление, что иностранные шпионы для пересечения границы надевают копыта, чтобы "замаскироваться" под животных и запутать пограничников. Такой прием упоминается во многих книгах и фильмах, в частности в книге прапорщика Александра Смолина "Следовая полоса".
Исходя за оглашенной ФСБ даты, журналист бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова по этому делу статус свидетеля.
Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.
The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.
* Признан в России СМИ-иноагентом
28 июля, 09:24Против главреда The Insider* возбудили дело о клевете