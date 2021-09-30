https://ria.ru/20210930/deeskalatsiya-1752480225.html

Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта

Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта - РИА Новости, 30.09.2021

Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта

Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сообщил о достижении в ходе диалога в Брюсселе договоренности между Сербией и... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:32

2021-09-30T13:32

2021-09-30T13:47

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мирослав лайчак

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сообщил о достижении в ходе диалога в Брюсселе договоренности между Сербией и самопровозглашенным Косово по деэскалации."После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации", - сообщил Лайчак в Twitter.В соответствии с договоренностью, спецподразделения косовской полиции должны будут покинуть занятые недавно позиции, параллельно с этим будут разобраны баррикады, установленные сербскими жителями Косово.В минувший вторник в Еврокомиссии сообщили, что представители Сербии и Косово прибудут в Брюссель в среду для возобновления диалога на фоне роста напряженности в регионе в последние две недели. В ЕС рассчитывают, что диалог позволит остановить эскалацию в Косово, а спорные вопросы вновь будут решаться за столом переговоров в рамках брюссельской платформы.Сербы, компактно проживающие на севере края Косово и Метохия, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.По мнению ЕС, достижение договоренностей в рамках брюссельского диалога позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

https://ria.ru/20210929/kosovo-1752326595.html

https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html

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в мире, косово, сербия, приштина, евросоюз, еврокомиссия, мирослав лайчак