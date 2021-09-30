Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/deeskalatsiya-1752480225.html
Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта
Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта - РИА Новости, 30.09.2021
Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта
Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сообщил о достижении в ходе диалога в Брюсселе договоренности между Сербией и... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:32
2021-09-30T13:47
в мире
косово
сербия
приштина
евросоюз
еврокомиссия
мирослав лайчак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сообщил о достижении в ходе диалога в Брюсселе договоренности между Сербией и самопровозглашенным Косово по деэскалации."После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации", - сообщил Лайчак в Twitter.В соответствии с договоренностью, спецподразделения косовской полиции должны будут покинуть занятые недавно позиции, параллельно с этим будут разобраны баррикады, установленные сербскими жителями Косово.В минувший вторник в Еврокомиссии сообщили, что представители Сербии и Косово прибудут в Брюссель в среду для возобновления диалога на фоне роста напряженности в регионе в последние две недели. В ЕС рассчитывают, что диалог позволит остановить эскалацию в Косово, а спорные вопросы вновь будут решаться за столом переговоров в рамках брюссельской платформы.Сербы, компактно проживающие на севере края Косово и Метохия, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.По мнению ЕС, достижение договоренностей в рамках брюссельского диалога позволит избежать подобных ситуаций в будущем.
https://ria.ru/20210929/kosovo-1752326595.html
https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2327:1745_1920x0_80_0_0_86531a43225c9dba30d01425c2477e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, косово, сербия, приштина, евросоюз, еврокомиссия, мирослав лайчак
13:32 30.09.2021 (обновлено: 13:47 30.09.2021)
 
Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта

Спецпредставитель Евросоюза Лайчак: Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сообщил о достижении в ходе диалога в Брюсселе договоренности между Сербией и самопровозглашенным Косово по деэскалации.
"После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации", - сообщил Лайчак в Twitter.
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 15:03
Президент Сербии поблагодарил Россию за активную поддержку по Косово
В соответствии с договоренностью, спецподразделения косовской полиции должны будут покинуть занятые недавно позиции, параллельно с этим будут разобраны баррикады, установленные сербскими жителями Косово.
В минувший вторник в Еврокомиссии сообщили, что представители Сербии и Косово прибудут в Брюссель в среду для возобновления диалога на фоне роста напряженности в регионе в последние две недели. В ЕС рассчитывают, что диалог позволит остановить эскалацию в Косово, а спорные вопросы вновь будут решаться за столом переговоров в рамках брюссельской платформы.
Сербы, компактно проживающие на севере края Косово и Метохия, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.
По мнению ЕС, достижение договоренностей в рамках брюссельского диалога позволит избежать подобных ситуаций в будущем.
Спецназ полиции Косово во время протеста косовских сербов в Яринье - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 08:00
"На Балканах снова разгорается". Чем обернется противостояние в Косово
 
В миреКосовоСербияПриштинаЕвросоюзЕврокомиссияМирослав Лайчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
02:15Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
02:15Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Лента новостейМолния