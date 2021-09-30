13:32 30.09.2021 (обновлено: 13:47 30.09.2021)
Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта
Спецпредставитель Евросоюза Лайчак: Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сообщил о достижении в ходе диалога в Брюсселе договоренности между Сербией и самопровозглашенным Косово по деэскалации.
"После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации", - сообщил Лайчак в Twitter.
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В соответствии с договоренностью, спецподразделения косовской полиции должны будут покинуть занятые недавно позиции, параллельно с этим будут разобраны баррикады, установленные сербскими жителями Косово.
В минувший вторник в Еврокомиссии сообщили, что представители Сербии и Косово прибудут в Брюссель в среду для возобновления диалога на фоне роста напряженности в регионе в последние две недели. В ЕС рассчитывают, что диалог позволит остановить эскалацию в Косово, а спорные вопросы вновь будут решаться за столом переговоров в рамках брюссельской платформы.
Сербы, компактно проживающие на севере края Косово и Метохия, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.
По мнению ЕС, достижение договоренностей в рамках брюссельского диалога позволит избежать подобных ситуаций в будущем.
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