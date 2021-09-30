https://ria.ru/20210930/covid-19-1752462399.html
В Генштабе призвали не допустить распространения COVID-19 в войсках
В Генштабе призвали не допустить распространения COVID-19 в войсках - РИА Новости, 30.09.2021
В Генштабе призвали не допустить распространения COVID-19 в войсках
В ходе начинающегося 1 октября осеннего призыва основные усилия должностных лиц будут направлены на недопущение распространения COVID-19 в войсках, об этом... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:16
2021-09-30T12:16
2021-09-30T12:17
распространение коронавируса
безопасность
здоровье - общество
вооруженные силы рф
евгений бурдинский
генштаб вс россии
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В ходе начинающегося 1 октября осеннего призыва основные усилия должностных лиц будут направлены на недопущение распространения COVID-19 в войсках, об этом сообщил в четверг на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский."Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войска при их комплектовании молодым пополнением", - сказал он.По его словам, в этих целях военные комиссариаты заблаговременно обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе почти пятью миллионами медицинских масок, более 200 тысячами тест-систем."Барьерный контроль на призывных и сборных пунктах субъектов, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыва на военную службу более 3,5 тысяч граждан с признаками инфекционных заболеваний", - рассказал Бурдинский журналистам."Благодаря комплексу мер … в ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий и проникновений коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ не допущено", - резюмировал генерал.Среди других задач, на которые необходимо обратить особое внимание, он назвал обеспечение неукоснительного выполнения мероприятий по противодействию распространению коронавируса, завершение подготовки специалистов в ДОСААФ России и их своевременную отправку для прохождения военной службы, обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия по установленным нормам, включая финансовое, недопущение случаев переохлаждения военнослужащих в ходе воинских перевозок, отметив, что это особенно касается Северного флота.По словам Бурдинского, при призыве граждан на военную службу из районов, подвергшихся затоплению, особенно в отношении призывников, чьи дома пострадали от паводка, должностные лица будут использовать индивидуальный подход, решение принимать только после проведения бесед с призывником и его родителями и с учетом их пожеланий."Кроме того, необходимо организовать прием молодого пополнения в войсках, расстановку на воинские должности в соответствии с имеющейся подготовкой, а также своевременное увольнение военнослужащих, выслуживших установленный срок военной службы", - сказал он.Изучение более 600 тысяч граждан перед призывом проведено дистанционными способами с применением телефонной связи и сети Интернет.
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744259051.html
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безопасность, здоровье - общество, вооруженные силы рф, евгений бурдинский, генштаб вс россии, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:16 30.09.2021 (обновлено: 12:17 30.09.2021)
В Генштабе призвали не допустить распространения COVID-19 в войсках
Начальник управления ГШ Бурдинский призвал не допустить распространения COVID-19 в призыв
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
В ходе начинающегося 1 октября осеннего призыва основные усилия должностных лиц будут направлены на недопущение распространения COVID-19 в войсках, об этом сообщил в четверг на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ
генерал-полковник Евгений Бурдинский
.
"Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войска при их комплектовании молодым пополнением", - сказал он.
По его словам, в этих целях военные комиссариаты заблаговременно обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе почти пятью миллионами медицинских масок, более 200 тысячами тест-систем.
"У нас выработан комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, чтобы сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала. Необходимо исключить направление в войска больных граждан или не соответствующих установленным требованиям. В военкоматах с призывниками должны работать только сотрудники, прошедшие вакцинацию", - сказал он на брифинге.
"Барьерный контроль на призывных и сборных пунктах субъектов, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыва на военную службу более 3,5 тысяч граждан с признаками инфекционных заболеваний", - рассказал Бурдинский журналистам.
"Благодаря комплексу мер … в ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий и проникновений коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ не допущено", - резюмировал генерал.
Среди других задач, на которые необходимо обратить особое внимание, он назвал обеспечение неукоснительного выполнения мероприятий по противодействию распространению коронавируса, завершение подготовки специалистов в ДОСААФ России
и их своевременную отправку для прохождения военной службы, обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия по установленным нормам, включая финансовое, недопущение случаев переохлаждения военнослужащих в ходе воинских перевозок, отметив, что это особенно касается Северного флота.
По словам Бурдинского, при призыве граждан на военную службу из районов, подвергшихся затоплению, особенно в отношении призывников, чьи дома пострадали от паводка, должностные лица будут использовать индивидуальный подход, решение принимать только после проведения бесед с призывником и его родителями и с учетом их пожеланий.
"Кроме того, необходимо организовать прием молодого пополнения в войсках, расстановку на воинские должности в соответствии с имеющейся подготовкой, а также своевременное увольнение военнослужащих, выслуживших установленный срок военной службы", - сказал он.
Изучение более 600 тысяч граждан перед призывом проведено дистанционными способами с применением телефонной связи и сети Интернет.