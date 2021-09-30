https://ria.ru/20210930/covid-19-1752462399.html

В Генштабе призвали не допустить распространения COVID-19 в войсках

В Генштабе призвали не допустить распространения COVID-19 в войсках - РИА Новости, 30.09.2021

В Генштабе призвали не допустить распространения COVID-19 в войсках

В ходе начинающегося 1 октября осеннего призыва основные усилия должностных лиц будут направлены на недопущение распространения COVID-19 в войсках, об этом... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:16

2021-09-30T12:16

2021-09-30T12:17

распространение коронавируса

безопасность

здоровье - общество

вооруженные силы рф

евгений бурдинский

генштаб вс россии

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В ходе начинающегося 1 октября осеннего призыва основные усилия должностных лиц будут направлены на недопущение распространения COVID-19 в войсках, об этом сообщил в четверг на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский."Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войска при их комплектовании молодым пополнением", - сказал он.По его словам, в этих целях военные комиссариаты заблаговременно обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе почти пятью миллионами медицинских масок, более 200 тысячами тест-систем."Барьерный контроль на призывных и сборных пунктах субъектов, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыва на военную службу более 3,5 тысяч граждан с признаками инфекционных заболеваний", - рассказал Бурдинский журналистам."Благодаря комплексу мер … в ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий и проникновений коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ не допущено", - резюмировал генерал.Среди других задач, на которые необходимо обратить особое внимание, он назвал обеспечение неукоснительного выполнения мероприятий по противодействию распространению коронавируса, завершение подготовки специалистов в ДОСААФ России и их своевременную отправку для прохождения военной службы, обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия по установленным нормам, включая финансовое, недопущение случаев переохлаждения военнослужащих в ходе воинских перевозок, отметив, что это особенно касается Северного флота.По словам Бурдинского, при призыве граждан на военную службу из районов, подвергшихся затоплению, особенно в отношении призывников, чьи дома пострадали от паводка, должностные лица будут использовать индивидуальный подход, решение принимать только после проведения бесед с призывником и его родителями и с учетом их пожеланий."Кроме того, необходимо организовать прием молодого пополнения в войсках, расстановку на воинские должности в соответствии с имеющейся подготовкой, а также своевременное увольнение военнослужащих, выслуживших установленный срок военной службы", - сказал он.Изучение более 600 тысяч граждан перед призывом проведено дистанционными способами с применением телефонной связи и сети Интернет.

https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744259051.html

https://ria.ru/20210405/armiya-1604213918.html

https://ria.ru/20210420/voennosluzhaschie-1729130299.html

https://ria.ru/20210401/prizyv-1603427205.html

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безопасность, здоровье - общество, вооруженные силы рф, евгений бурдинский, генштаб вс россии, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии