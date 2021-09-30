https://ria.ru/20210930/burkov-1752569720.html
Омский губернатор назвал позитивными итоги форума России и Казахстана
Омский губернатор назвал позитивными итоги форума России и Казахстана - РИА Новости, 30.09.2021
Омский губернатор назвал позитивными итоги форума России и Казахстана
Губернатор Омской области Александр Бурков назвал позитивными итоги Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T20:34
2021-09-30T20:34
2021-09-30T20:34
омская область
общество
казахстан
омск
александр бурков
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ОМСК, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков назвал позитивными итоги Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Форум с участием глав государств прошел 30 сентября в онлайн-формате, темой было сотрудничество в области экологии и "зеленого роста". Стороны обсудили и сохранение экосистемы трансграничных рек – Урала и Иртыша. Бурков участвовал в форуме по видеосвязи из Москвы."Для нас очень важно, что заострили внимание на необходимости проведения замеров качества воды в Иртыше не только на территории России, но и на территории Казахстана, и на унификации системы исследований. Сейчас в России и Казахстане используются разные способы исследования", - цитирует губернатора пресс-служба правительства Омской области."Все темы, которые мы изначально поднимали, сегодня рассматривались на форуме. Поэтому для Омской области форум прошел позитивно", - сказал Бурков.Он добавил, что на форуме обсуждалась тема мультимодальных перевозок: по реке, железной дороге, морю, автомобильным дорогам. По его словам, очень важный итог форума - подтверждение готовности правительства РФ завершить первый этап строительства Красногорского гидроузла в Омске. Гидроузел позволит сделать Иртыш полноводнее."Завершение строительства лоббировал лично Александр Бурков, и его позиция нашла понимание в федеральных структурах", - говорится в сообщении регионального правительства.На форуме обсудили обнаружение источников загрязнения и очистку рек от сточных вод, а также активизацию торгового судоходства по Иртышу. По данным пресс-службы, это предложение Бурков озвучивал в 2019 году на российско-казахстанском форуме, который проходил в Омске.
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общество, казахстан, омск, александр бурков, россия
Омский губернатор назвал позитивными итоги форума России и Казахстана
Омский губернатор Бурков назвал позитивными итоги форума России и Казахстана
ОМСК, 30 сен - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков
назвал позитивными итоги Форума межрегионального сотрудничества России
и Казахстана
.
Форум с участием глав государств прошел 30 сентября в онлайн-формате, темой было сотрудничество в области экологии и "зеленого роста". Стороны обсудили и сохранение экосистемы трансграничных рек – Урала и Иртыша. Бурков участвовал в форуме по видеосвязи из Москвы.
"Для нас очень важно, что заострили внимание на необходимости проведения замеров качества воды в Иртыше не только на территории России, но и на территории Казахстана, и на унификации системы исследований. Сейчас в России и Казахстане используются разные способы исследования", - цитирует губернатора пресс-служба правительства Омской области
.
"Все темы, которые мы изначально поднимали, сегодня рассматривались на форуме. Поэтому для Омской области форум прошел позитивно", - сказал Бурков.
Он добавил, что на форуме обсуждалась тема мультимодальных перевозок: по реке, железной дороге, морю, автомобильным дорогам. По его словам, очень важный итог форума - подтверждение готовности правительства РФ завершить первый этап строительства Красногорского гидроузла в Омске
. Гидроузел позволит сделать Иртыш полноводнее.
"Завершение строительства лоббировал лично Александр Бурков, и его позиция нашла понимание в федеральных структурах", - говорится в сообщении регионального правительства.
На форуме обсудили обнаружение источников загрязнения и очистку рек от сточных вод, а также активизацию торгового судоходства по Иртышу. По данным пресс-службы, это предложение Бурков озвучивал в 2019 году на российско-казахстанском форуме, который проходил в Омске.