https://ria.ru/20210930/belorussiya-1752517142.html

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России - РИА Новости, 30.09.2021

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада тему якобы вхождения страны в состав РФ, заявив, что руководства двух государств достаточно... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:27

2021-09-30T16:27

2021-09-30T17:31

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союзное государство

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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада тему якобы вхождения страны в состав РФ, заявив, что руководства двух государств достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования.Он назвал такие разговоры "абсолютной глупостью"."Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, - это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос (о потере независимости и вхождении Белоруссии в состав России – ред.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", - сказал Лукашенко в четверг в интервью американской телекомпании CNN. Выдержки беседы приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко также прокомментировал предположение американского журналиста, что Белоруссия, развивая сотрудничество с Россией, может стать своего рода форпостом на западном направлении.Белорусский президент заметил, что по сути Белоруссия уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России. "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - сказал он.Лукашенко назвал безосновательными рассуждения о превращении Белоруссии "когда-то" в форпост. "При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", - подчеркнул глава государства.Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.

https://ria.ru/20210701/politika-1739345990.html

https://ria.ru/20210912/peskov-1749780527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это абсолютная глупость" – Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада тему якобы вхождения страны в состав РФ, заявив, что руководства двух государств достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. 2021-09-30T16:27 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия