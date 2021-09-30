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Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России - РИА Новости, 30.09.2021
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада тему якобы вхождения страны в состав РФ, заявив, что руководства двух государств достаточно... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:27
2021-09-30T17:31
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
союзное государство
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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада тему якобы вхождения страны в состав РФ, заявив, что руководства двух государств достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования.Он назвал такие разговоры "абсолютной глупостью"."Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, - это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос (о потере независимости и вхождении Белоруссии в состав России – ред.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", - сказал Лукашенко в четверг в интервью американской телекомпании CNN. Выдержки беседы приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко также прокомментировал предположение американского журналиста, что Белоруссия, развивая сотрудничество с Россией, может стать своего рода форпостом на западном направлении.Белорусский президент заметил, что по сути Белоруссия уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России. "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - сказал он.Лукашенко назвал безосновательными рассуждения о превращении Белоруссии "когда-то" в форпост. "При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", - подчеркнул глава государства.Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.
https://ria.ru/20210701/politika-1739345990.html
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353
60
"Это абсолютная глупость" – Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада тему якобы вхождения страны в состав РФ, заявив, что руководства двух государств достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
16:27 30.09.2021 (обновлено: 17:31 30.09.2021)
 
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России

Читать ria.ru в
МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой Запада тему якобы вхождения страны в состав РФ, заявив, что руководства двух государств достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования.
Он назвал такие разговоры "абсолютной глупостью".
"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, - это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос (о потере независимости и вхождении Белоруссии в состав России – ред.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", - сказал Лукашенко в четверг в интервью американской телекомпании CNN. Выдержки беседы приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко также прокомментировал предположение американского журналиста, что Белоруссия, развивая сотрудничество с Россией, может стать своего рода форпостом на западном направлении.
Белорусский президент заметил, что по сути Белоруссия уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России. "У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - сказал он.
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Лукашенко назвал безосновательными рассуждения о превращении Белоруссии "когда-то" в форпост. "При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", - подчеркнул глава государства.
Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.
Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.
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