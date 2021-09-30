https://ria.ru/20210930/belorussiya-1752439230.html
СК Белоруссии сообщил о пяти тысячах преступлений, связанных с протестами
СК Белоруссии сообщил о пяти тысячах преступлений, связанных с протестами - РИА Новости, 30.09.2021
СК Белоруссии сообщил о пяти тысячах преступлений, связанных с протестами
Свыше 5 тысяч преступлений, связанных с протестными акциями, зарегистрировано в Белоруссии с августа 2020 года, сообщил первый заместитель председателя... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:29
2021-09-30T10:29
2021-09-30T11:04
протесты в белоруссии
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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Свыше 5 тысяч преступлений, связанных с протестными акциями, зарегистрировано в Белоруссии с августа 2020 года, сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета страны Олег Шандарович.По его данным, в основном это клевета и оскорбления, совершенные, как правило, с использованием интернета. Всего зарегистрировано почти 2 тысячи таких преступлений, или почти 40%. Около четверти - осквернение сооружений и порча имущества. С реальным применением насилия совершено менее 3% преступлений этой категории."У тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться. К каждому следствие подойдет индивидуально, в том числе и по применению меры пресечения. Если человек добровольно пришел и раскаялся, рассказал, что участвовал в такой ситуации, естественно, это будет учтено. Законом такая возможность предусмотрена", - сказал Шандарович. Он подчеркнул, что если речь идет не о тяжких составах преступления, человек может быть освобожден от уголовной ответственности.Шандарович заметил, что плановая работа по выявлению активных участников протестов продолжается, в частности, проводится работа по анализу видео, снятого во время протестных акций.Завершено расследование по 2 тысячам протестным уголовным делам в отношении почти 1,5 тысячи человек. Например, по делу, связанному с групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок в Бресте, когда протестующие блокировали крупный перекресток и стали водить хоровод, уголовное преследование велось в отношении 129 человек, в отношении 104 из которых расследование окончено, дела переданы прокурору. Установление максимального числа участников продолжается.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210926/zaderzhanie-1751916881.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
10:29 30.09.2021 (обновлено: 11:04 30.09.2021)
СК Белоруссии сообщил о пяти тысячах преступлений, связанных с протестами
Шандарович: СК Белоруссии зарегистрировал пять тысяч преступлений, связанных с протестами
МИНСК, 30 сен - РИА Новости.
Свыше 5 тысяч преступлений, связанных с протестными акциями, зарегистрировано в Белоруссии
с августа 2020 года, сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета страны Олег Шандарович.
"С 9 августа прошлого года зарегистрировано более 5 тысяч преступлений, связанных с протестными акциями. В 2020 году таких преступлений было около 1,7 тысячи, за январь - сентябрь этого - около 3,3 тысячи", - приводит его слова Sputnik Беларусь.
По его данным, в основном это клевета и оскорбления, совершенные, как правило, с использованием интернета. Всего зарегистрировано почти 2 тысячи таких преступлений, или почти 40%. Около четверти - осквернение сооружений и порча имущества. С реальным применением насилия совершено менее 3% преступлений этой категории.
"У тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться. К каждому следствие подойдет индивидуально, в том числе и по применению меры пресечения. Если человек добровольно пришел и раскаялся, рассказал, что участвовал в такой ситуации, естественно, это будет учтено. Законом такая возможность предусмотрена", - сказал Шандарович. Он подчеркнул, что если речь идет не о тяжких составах преступления, человек может быть освобожден от уголовной ответственности.
Шандарович заметил, что плановая работа по выявлению активных участников протестов продолжается, в частности, проводится работа по анализу видео, снятого во время протестных акций.
Завершено расследование по 2 тысячам протестным уголовным делам в отношении почти 1,5 тысячи человек. Например, по делу, связанному с групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок в Бресте, когда протестующие блокировали крупный перекресток и стали водить хоровод, уголовное преследование велось в отношении 129 человек, в отношении 104 из которых расследование окончено, дела переданы прокурору. Установление максимального числа участников продолжается.
"Сейчас в производстве находятся около 1,1 тыс. уголовных дел в отношении более 1,2 тыс. фигурантов. В масштабах страны, согласитесь, это совсем немного. Мнение о сверхмассовости протестов ошибочно, это подтверждают и цифры. Подавляющее большинство из тех, кого мы выявили, действительно искренне раскаиваются", - отметил представитель СК. Он обратил внимание, что для восточных регионов Белоруссии протестная активность была менее характерна. В Витебской, Могилевской и даже Гомельской областях гораздо меньше возбуждено уголовных дел, чем в Минске, Гродно и Бресте, уточнил Шандарович.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии
11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.