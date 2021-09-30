https://ria.ru/20210930/belorussiya-1752439230.html

СК Белоруссии сообщил о пяти тысячах преступлений, связанных с протестами

СК Белоруссии сообщил о пяти тысячах преступлений, связанных с протестами - РИА Новости, 30.09.2021

СК Белоруссии сообщил о пяти тысячах преступлений, связанных с протестами

Свыше 5 тысяч преступлений, связанных с протестными акциями, зарегистрировано в Белоруссии с августа 2020 года, сообщил первый заместитель председателя... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:29

2021-09-30T10:29

2021-09-30T11:04

протесты в белоруссии

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белоруссия

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Свыше 5 тысяч преступлений, связанных с протестными акциями, зарегистрировано в Белоруссии с августа 2020 года, сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета страны Олег Шандарович.По его данным, в основном это клевета и оскорбления, совершенные, как правило, с использованием интернета. Всего зарегистрировано почти 2 тысячи таких преступлений, или почти 40%. Около четверти - осквернение сооружений и порча имущества. С реальным применением насилия совершено менее 3% преступлений этой категории."У тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться. К каждому следствие подойдет индивидуально, в том числе и по применению меры пресечения. Если человек добровольно пришел и раскаялся, рассказал, что участвовал в такой ситуации, естественно, это будет учтено. Законом такая возможность предусмотрена", - сказал Шандарович. Он подчеркнул, что если речь идет не о тяжких составах преступления, человек может быть освобожден от уголовной ответственности.Шандарович заметил, что плановая работа по выявлению активных участников протестов продолжается, в частности, проводится работа по анализу видео, снятого во время протестных акций.Завершено расследование по 2 тысячам протестным уголовным делам в отношении почти 1,5 тысячи человек. Например, по делу, связанному с групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок в Бресте, когда протестующие блокировали крупный перекресток и стали водить хоровод, уголовное преследование велось в отношении 129 человек, в отношении 104 из которых расследование окончено, дела переданы прокурору. Установление максимального числа участников продолжается.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210926/zaderzhanie-1751916881.html

https://ria.ru/20210905/belorussiya-1748795231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии