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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210930/belgorod-1752537641.html
Возрожденный комплекс "Теплицы Белогорья" в октябре даст первый урожай
Возрожденный комплекс "Теплицы Белогорья" в октябре даст первый урожай - РИА Новости, 30.09.2021
Возрожденный комплекс "Теплицы Белогорья" в октябре даст первый урожай
Первый урожай после возрождения комплекса "Теплицы Белогорья" ожидается в октябре, сообщает в четверг правительство региона. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:46
2021-09-30T17:46
белгородская область
экономика
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Первый урожай после возрождения комплекса "Теплицы Белогорья" ожидается в октябре, сообщает в четверг правительство региона.По данным облправительства, в начале года этот овощной комплекс был на грани полного закрытия из-за убытков. Имелись и задолженности по выплате зарплаты сотрудникам. Тогда глава региона Вячеслав Гладков поручил поддержать производство, и уже весной "Теплицы Белогорья" выкупил крупный инвестор.В четверг Гладков посетил возрождаемое предприятие и обсудил перспективы развития тепличного производства в Белгородской области. На сегодняшний день все 17 гектаров земли комплекса засеяны, там выращивают три вида гибридов томатов: фуджимару, мерлис и баунтис."В октябре на производстве ожидают первый урожай – не менее 67 килограммов с квадратного метра", - сообщает пресс-служба облправительства.Предприятие, кроме томатов, имеет возможность выращивать огурцы, салат и другую зелень."Для региона очень важно развитие теплиц с производством овощей закрытого грунта. Овощей не хватает. Наличие такого хозяйства, с моей точки зрения, точно повлияет на стоимость овощной продукции, в первую очередь, в зимний период, к новогоднему столу, например. Нам нужна продукция, выращенная на белгородской земле, поэтому фермерам обязательно будем помогать", – приводит слова губернатора Вячеслава Гладкова пресс-служба правительства Белгородской области.
https://ria.ru/20210930/belgorod-1752486516.html
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экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков
17:46 30.09.2021
 
Возрожденный комплекс "Теплицы Белогорья" в октябре даст первый урожай

Первый урожай после возрождения комплекса "Теплицы Белогорья" ожидается в октябре

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Первый урожай после возрождения комплекса "Теплицы Белогорья" ожидается в октябре, сообщает в четверг правительство региона.
По данным облправительства, в начале года этот овощной комплекс был на грани полного закрытия из-за убытков. Имелись и задолженности по выплате зарплаты сотрудникам. Тогда глава региона Вячеслав Гладков поручил поддержать производство, и уже весной "Теплицы Белогорья" выкупил крупный инвестор.
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В четверг Гладков посетил возрождаемое предприятие и обсудил перспективы развития тепличного производства в Белгородской области. На сегодняшний день все 17 гектаров земли комплекса засеяны, там выращивают три вида гибридов томатов: фуджимару, мерлис и баунтис.
"В октябре на производстве ожидают первый урожай – не менее 67 килограммов с квадратного метра", - сообщает пресс-служба облправительства.
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"Для региона очень важно развитие теплиц с производством овощей закрытого грунта. Овощей не хватает. Наличие такого хозяйства, с моей точки зрения, точно повлияет на стоимость овощной продукции, в первую очередь, в зимний период, к новогоднему столу, например. Нам нужна продукция, выращенная на белгородской земле, поэтому фермерам обязательно будем помогать", – приводит слова губернатора Вячеслава Гладкова пресс-служба правительства Белгородской области.
 
Белгородская областьЭкономикаБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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