https://ria.ru/20210930/avariya-1752424819.html
В МВД рассказали о смертельных авариях с детьми на летних каникулах
В МВД рассказали о смертельных авариях с детьми на летних каникулах - РИА Новости, 30.09.2021
В МВД рассказали о смертельных авариях с детьми на летних каникулах
Почти 250 детей погибли в ДТП летом 2021 года, сообщили РИА Новости в МВД РФ. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T07:12
2021-09-30T07:12
2021-09-30T07:12
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Почти 250 детей погибли в ДТП летом 2021 года, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Согласно приведенной ведомством статистике, за июнь-август 2021 года (за август приводятся оперативные данные) в ДТП погибли 248 детей, пострадали - 7 863 ребенка. Всего произошло 7 118 ДТП. В сравнении с предыдущим годом статистика изменилась несильно: за аналогичный период прошлого года произошло 7 331 ДТП с участием несовершеннолетних, погибли 240 детей, пострадали 8 017.При этом в ответе ведомства подчеркивается, что сотрудники ГИБДД РФ регулярно проводят мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Уточняется, что в преддверии Дня знаний ведомство проводило итоговые проверки для оценки комплексного состояния и обустройства дорог.Основное внимание при проверках уделялось состоянию подъездных путей к образовательным организациям, наличию дорожных знаков, разметок, ограждений и светофоров."Для всех видов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, наиболее многочисленными являются нарушения, связанные с обустройством пешеходных переходов", - говорится в ответе ведомства.
https://ria.ru/20210928/dtp-1752124488.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
В МВД рассказали о смертельных авариях с детьми на летних каникулах
МВД: почти 250 детей погибли в ДТП на летних каникулах в 2021 году
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Почти 250 детей погибли в ДТП летом 2021 года, сообщили РИА Новости в МВД
РФ.
Согласно приведенной ведомством статистике, за июнь-август 2021 года (за август приводятся оперативные данные) в ДТП погибли 248 детей, пострадали - 7 863 ребенка. Всего произошло 7 118 ДТП. В сравнении с предыдущим годом статистика изменилась несильно: за аналогичный период прошлого года произошло 7 331 ДТП с участием несовершеннолетних, погибли 240 детей, пострадали 8 017.
"Чаще всего пострадавшими в ДТП становятся дети от 7 до 12 и подростки от 12 до 16 лет", - говорится в ответе пресс-центра МВД РФ на запрос РИА Новости.
При этом в ответе ведомства подчеркивается, что сотрудники ГИБДД РФ
регулярно проводят мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Уточняется, что в преддверии Дня знаний ведомство проводило итоговые проверки для оценки комплексного состояния и обустройства дорог.
Основное внимание при проверках уделялось состоянию подъездных путей к образовательным организациям, наличию дорожных знаков, разметок, ограждений и светофоров.
"Для всех видов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, наиболее многочисленными являются нарушения, связанные с обустройством пешеходных переходов", - говорится в ответе ведомства.