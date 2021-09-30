https://ria.ru/20210930/avariya-1752424819.html

В МВД рассказали о смертельных авариях с детьми на летних каникулах

В МВД рассказали о смертельных авариях с детьми на летних каникулах - РИА Новости, 30.09.2021

В МВД рассказали о смертельных авариях с детьми на летних каникулах

Почти 250 детей погибли в ДТП летом 2021 года, сообщили РИА Новости в МВД РФ. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T07:12

2021-09-30T07:12

2021-09-30T07:12

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Почти 250 детей погибли в ДТП летом 2021 года, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Согласно приведенной ведомством статистике, за июнь-август 2021 года (за август приводятся оперативные данные) в ДТП погибли 248 детей, пострадали - 7 863 ребенка. Всего произошло 7 118 ДТП. В сравнении с предыдущим годом статистика изменилась несильно: за аналогичный период прошлого года произошло 7 331 ДТП с участием несовершеннолетних, погибли 240 детей, пострадали 8 017.При этом в ответе ведомства подчеркивается, что сотрудники ГИБДД РФ регулярно проводят мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Уточняется, что в преддверии Дня знаний ведомство проводило итоговые проверки для оценки комплексного состояния и обустройства дорог.Основное внимание при проверках уделялось состоянию подъездных путей к образовательным организациям, наличию дорожных знаков, разметок, ограждений и светофоров."Для всех видов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, наиболее многочисленными являются нарушения, связанные с обустройством пешеходных переходов", - говорится в ответе ведомства.

https://ria.ru/20210928/dtp-1752124488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия