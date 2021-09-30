Онлайн-конференция по итогам экспедиции ИО РАН в Арктику
8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам экспедиции Плавучего университета Института океанологии РАН в Арктику.
Участники:
- директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей СОКОВ;
- начальник экспедиции и руководитель научно-образовательной программы "Плавучий университет ИО РАН" Наталья СТЕПАНОВА;
- исполнительный директор Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Николай ШАБАЛИН.
Экспедиция на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" впервые совместно организована Институтом океанологии РАН и МФТИ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Какие исследовательские возможности открывает перед молодыми учеными научно-образовательная программа "Плавучий университет ИО РАН"? Насколько поступление теплых атлантических вод в северной части Карского моря влияет на потепление в Арктике? Каков алгоритм распространения пластикового загрязнения в регионе?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей СОКОВ;
- начальник экспедиции и руководитель научно-образовательной программы "Плавучий университет ИО РАН" Наталья СТЕПАНОВА;
- исполнительный директор Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Николай ШАБАЛИН.
Экспедиция на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" впервые совместно организована Институтом океанологии РАН и МФТИ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Какие исследовательские возможности открывает перед молодыми учеными научно-образовательная программа "Плавучий университет ИО РАН"? Насколько поступление теплых атлантических вод в северной части Карского моря влияет на потепление в Арктике? Каков алгоритм распространения пластикового загрязнения в регионе?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru