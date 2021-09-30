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Онлайн-конференция по итогам экспедиции ИО РАН в Арктику
Онлайн-конференция по итогам экспедиции ИО РАН в Арктику - РИА Новости, 30.09.2021
Онлайн-конференция по итогам экспедиции ИО РАН в Арктику
8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам экспедиции Плавучего университета Института океанологии РАН в Арктику.
2021-09-30T15:57
2021-09-30T15:57
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей СОКОВ;- начальник экспедиции и руководитель научно-образовательной программы "Плавучий университет ИО РАН" Наталья СТЕПАНОВА;- исполнительный директор Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Николай ШАБАЛИН.Экспедиция на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" впервые совместно организована Институтом океанологии РАН и МФТИ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Какие исследовательские возможности открывает перед молодыми учеными научно-образовательная программа "Плавучий университет ИО РАН"? Насколько поступление теплых атлантических вод в северной части Карского моря влияет на потепление в Арктике? Каков алгоритм распространения пластикового загрязнения в регионе?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:57 30.09.2021
 

Онлайн-конференция по итогам экспедиции ИО РАН в Арктику

Читать ria.ru в
8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам экспедиции Плавучего университета Института океанологии РАН в Арктику.
Задать вопрос
Участники:
- директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей СОКОВ;
- начальник экспедиции и руководитель научно-образовательной программы "Плавучий университет ИО РАН" Наталья СТЕПАНОВА;
- исполнительный директор Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Николай ШАБАЛИН.

Экспедиция на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" впервые совместно организована Институтом океанологии РАН и МФТИ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Какие исследовательские возможности открывает перед молодыми учеными научно-образовательная программа "Плавучий университет ИО РАН"? Насколько поступление теплых атлантических вод в северной части Карского моря влияет на потепление в Арктике? Каков алгоритм распространения пластикового загрязнения в регионе?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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