https://ria.ru/20210930/arktika-1752508776.html

Онлайн-конференция по итогам экспедиции ИО РАН в Арктику

Онлайн-конференция по итогам экспедиции ИО РАН в Арктику - РИА Новости, 30.09.2021

Онлайн-конференция по итогам экспедиции ИО РАН в Арктику

8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам экспедиции Плавучего университета Института океанологии РАН в Арктику.

2021-09-30T15:57

2021-09-30T15:57

2021-09-30T15:57

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей СОКОВ;- начальник экспедиции и руководитель научно-образовательной программы "Плавучий университет ИО РАН" Наталья СТЕПАНОВА;- исполнительный директор Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Николай ШАБАЛИН.Экспедиция на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" впервые совместно организована Институтом океанологии РАН и МФТИ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Какие исследовательские возможности открывает перед молодыми учеными научно-образовательная программа "Плавучий университет ИО РАН"? Насколько поступление теплых атлантических вод в северной части Карского моря влияет на потепление в Арктике? Каков алгоритм распространения пластикового загрязнения в регионе?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы